即時中心／顏一軒報導

立法院新款專供紀念酒今（25）日正式公布，此次適逢馬祖酒廠建廠70週年，立院首度與該廠合作，以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情與傳統工藝，為本院專供酒系列再添嶄新篇章，明（2026）年元旦後開放立委預購，每位委員得優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購。





立法院表示，此次推出全新「立法院專供紀念酒」，以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情與傳統工藝，為本院專供酒系列再添嶄新篇章。

廣告 廣告

快新聞／藍眼淚配梅花！立院專供紀念酒改版 元旦起開放立委預購

立法院推出新款紀念酒。（圖／立法院提供）

本次推出之立法院專供紀念酒，依循既有慣例，主要作為本院公務禮儀餽贈及國會交流場合之用；亦規劃每年提供每位立委30箱（每箱6瓶）之購買額度，專供委員依需求選購；首批於耶誕節正式發表，元旦後開放委員預購，每位委員得優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購。

快新聞／藍眼淚配梅花！立院專供紀念酒改版 元旦起開放立委預購

立法院推出新款紀念酒。（圖／立法院提供）

立法院專供酒在國會交流場合，透過國內外貴賓品酌，不僅展現台灣釀造工藝與文化意涵上的深厚底蘊，也使與會賓客在回味酒香餘韻之際，進一步感受國會民意殿堂體現的涵融氣度與穩健風範。

本次新款專供酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景「藍眼淚」。當海洋湛藍與島嶼流光交織，象徵時間、海洋與島嶼風土對酒液的長年涵養。

瓶頭整體設計則以我國國花—梅花為造型，其中的晶透流沙隨著角度緩緩流動，更顯雅致脫俗；瓶身整體設計莊重內斂，兼具文化意涵與典藏價值。如透過燈光映照與流動，瓶身彷彿映照出馬祖海域的粼粼波光，閃耀出海島台灣乘風破浪的希望。

馬祖酒廠承襲70年釀酒底蘊嚴選珍稀陳年酒液，遵循傳統純糧固態發酵與蒸餾工法，在東引島獨有花崗岩坑道中，承受海風、鹹霧與晝夜溫差洗禮，歷經十年以上靜置熟成。使酒液在漫長歲月中緩慢轉化、自然熟成，造就溫潤內斂、層次分明的酒體風格，充分體現陳年高粱「以歲月成就風味」的不凡價值。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：快新聞／藍眼淚配梅花！立院專供紀念酒改版 元旦起開放立委預購

更多民視新聞報導

藍白狂推爭議法案！「這3人」恐是背後藏鏡操盤手

謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑

政院提名游盈隆任中選會主委 委員名單有「柯媽乾女兒」

