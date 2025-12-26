"藍眼淚+流沙"梅花造型 立院紀念酒限定發行1200支

政治中心／綜合報導

立法院專供紀念酒推出新款，今年以馬祖藍眼淚為題，和馬祖酒廠首度合作，每位委員可優先購買1箱，後續再看量產情況續訂，不過每每發行數量總是供不應求，不少立委哀求韓院長應該量產。

透明瓶身藍色瓶底，瓶頭還採「流沙」小巧思，以馬祖春夏奇景「藍眼淚」為題，立法院2026新款紀念酒亮相，適逢馬祖酒廠70周年，這回酒基底不來自金門，而是國之北疆的東引陳年高粱。

立委（國）陳雪生：「不是一般普通高粱是陳年高粱酒，希望大家喜歡，而且到馬祖來看，親身來看藍眼淚。」

廣告 廣告

立法院紀念酒，顧名思義就是外面沒有購買通路，只能靠立委代訂，但每人最高額度180支，每每發行總是供不應求，首批全部立委加總限量1200支，超級搶手。





「藍眼淚+流沙梅花」造型 立院紀念酒限定發行1200支

2026年立法院紀念酒亮相，以馬祖藍眼淚為發想。（圖／民視新聞）





民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「我向來都是只送不代訂，因為代訂訂不完，我們自己的配額可能都不夠送，不過今年好像有特別的期待，這可能韓院長特別懂酒，他上任後特別改款的紀念酒，好像外界特別喜歡。」

民眾黨立院黨團副總召張啟楷：「那個真的是非常漂亮，而且非常好喝，不只啟楷喜歡，大部分民眾都非常喜歡，韓院長改良設計的那款，是非常非常搶手。」

在紀念酒還沒正式發行前，立委們私底下早已開搶，還有個新年願望想對韓院長說。





「藍眼淚+流沙梅花」造型 立院紀念酒限定發行1200支

2026年立法院紀念酒亮相，以馬祖藍眼淚為發想。（圖／民視新聞）

民進黨立院黨團書記長陳培瑜：「其實很多的藍營立委會私下來拜託說，這個酒的扣打因為是署名韓國瑜院長，會不會我們支持者比較不喜歡，大家不用擔心，大家酒數量都是不夠的，所以我想不管是藍營綠營甚至白營，大家對於好喝的酒，而且台灣自己製造的酒都非常的支持，不如我們就請韓院長幫我們加碼，每個委員都可以加碼就好了。」

立委（民）吳思瑤：「也拜託韓院長立委開會不用吃太好，但是這些立法院紀念酒，為了讓我們能夠服務選民，所以能夠增加一些產量產能，呼叫韓院長，請達成我們的新年新願望。」

立委難得不分黨派敲碗，喊話紀念酒加碼量產，熱銷程度未賣先轟動。

原文出處：「藍眼淚+流沙梅花」造型 立院紀念酒限定發行1200支

更多民視新聞報導

政院拍板！公務員赴中須經許可 陸委會：將兩岸條例機制落實

台美關稅談判定案了？台灣官方代表親自回應了

政院提修法！立委接觸中共黨政軍須公開揭露 陸委會表態了

