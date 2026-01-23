藍睽違9年發年終、綠白維持1.5個月 徐國勇加碼：尾牙人人有滿意紅包

徐國勇透露民進黨維持1.5個月年終，並預告尾牙會讓每個人都有滿意的紅包。

下個月就是農曆過年，政黨年終發放情形備受關注。民進黨秘書長徐國勇今（23日）出席活動透露，民進黨將維持1.5個月年終，並預告尾牙人人都有滿意紅包；另一方面，民眾黨也維持發放1.5個月年終，國民黨則睽違9年恢復發放，最高可領半個月。

徐國勇今日上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，受訪時有媒體關注民進黨年終是否維持1.5個月，他證實會「維持原來的年終」，並表示，雖然財務部相關公文尚未送達，但若已有對外消息，應屬正確，公文最終由他簽核確認。

徐國勇強調，民進黨會維持所有黨務工作人員最大的利益，並透露尾牙活動會設法讓大家都有抽獎紅包，「應該會讓每一個人都相當滿意，每個人都有，全部都有」。

至於藍白方面，民眾黨將比照往年發放1.5個月年終；國民黨則是睽違9年恢復發放年終獎金，將依黨工薪資的三分之一至二分之一發放，最高可領半個月。





