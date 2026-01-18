藍睽違9年首發年終民眾黨呢？黃國昌笑嘆不輕鬆：去年怎麼發今年就怎麼發

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨已連續9年未發放年終獎金，國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨（17）日證實，將發放年終慰問金，將按照黨工的薪水的3分之1到2分之1發放。民眾黨主席黃國昌今天被問到民眾黨工的年終，黃國昌說，去年怎麼發，今年就怎麼發，不會少。

黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出席活動，會前受訪時，媒體詢問，今天一個比較輕鬆的，因為像國民黨已經終結九年不發年終的狀態，這次終於要發年終，那民眾黨今年年終如何？

黃國昌聽聞後笑回，「這個問題怎麼會輕鬆？」黃國昌說，過去這一年所有黨公職大家都非常非常地辛苦，作為黨主席，他想能夠在歲末年終的時候讓每個人過個好年，應該是他的責任，所以去年怎麼發，今年就怎麼發，不會少。而民眾黨去年年終原訂發放一個月，而時任代理黨主席黃國昌自籌260萬，最終發放1.5個月年終。



