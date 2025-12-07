藍硬推「中天條款」逕付二讀！ 鍾佳濱轟：偷偷摸摸、立法粗暴

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院交通委員會明將排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，不過國民黨團早在上週五立法院會將「中天條款」逕付二讀。民進黨團幹事長鍾佳濱今日受訪時痛批，國民黨的修法都是亂七八糟且粗暴，無論明天是否討論「中天條款」都已經在1個月後要進行表決，顯然他們想在休會前將其三讀通過。

國民黨團提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，被稱「中天條款」，增訂駁回申請的行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其它權利，若三讀通過，已無執照的中天又會回到原來的52台。

鍾佳濱表示，國民黨的修法都是亂七八糟的，事實上國民黨團在上週五逕付二讀的就是「中天條款」，但洪孟楷所排審的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」是國民黨立委陳雪生等人提案主張鬆綁「黨政軍條款」。

鍾佳濱批評，大家明天若要拿中天條款在委員會討論也是可以，但可笑的是國民黨把「中天條款」用逕付二讀的方式跳過委員的審查，現在已要起算冷凍期1個月，顯然他們想在休會前將其三讀通過。

「國民黨的做法就是如此粗暴！」鍾佳濱強調，這種粗暴的立法終於會遭到公民社會的反擊，目前公民團體已在發動公投的連署要來反制他們的癱瘓憲法法庭「憲法訴訟法」的修法，相信國民黨這段時間在通過，任何違反社會主流民意的法案，都會遭到公民社會的對抗。

鍾佳濱直言，無論明天是否討論「中天條款」都已經在1個月後要進行表決，國民黨可能認為「中天條款」送入委員會審查恐引起社會軒然大波，因此偷偷摸摸地逕付二讀，卻沒想到洪孟楷還是在委員會排了要審「衛星廣播電視法」， 讓大家還是可以把「中天條款」拿來撻伐。

