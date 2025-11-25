「藍碳復育行動聯盟」啟動 加速藍碳生態系治理

記者孫建屏／高雄報導

為響應我國淨零轉型政策並深化沿岸生態系治理，海洋保育署今（26） 日在國立高雄科技大學舉行「藍碳復育行動聯盟」啟動儀式，並同步辦理「藍碳治理講座－政策成果 × 生態復育 × 實作分享」活動，共有來自近 80 位中央部會、地方政府、研究機構及團體代表參與，正式宣告我國藍碳生態治理跨域協作平台啟動。

此次啟動的「藍碳復育行動聯盟」，整合中央、地方、學術能量、在地產業及場域，成員涵蓋農業部漁業署、農業部水產試驗所、交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處和高雄市、臺南市、嘉義縣、澎湖縣政府，以及國立中山大學、國立臺東大學、國立高雄科技大學、國立東華大學等單位。

海保署指出，成立聯盟目的在加速藍碳方法學落地應用、推動海草與紅樹林復育技術研發與示範、深化地方政府、社區及部落的參與治理、推廣藍碳教育，連結企業 ESG 與國際趨勢等，不僅回應 COP30 強調的「跨尺度治理（multi-level governance）」、「社會參與（inclusive participation）」與「在地行動（locally led action）」精神，也使我國藍碳治理架構更為完整與具前瞻性。

今日同步舉行的「藍碳治理講座」，匯聚政策制定者、學者及實務單位進行多議題交流，包含建構臺灣藍碳策略架構：政策整合與推動途徑、臺灣海草現況、復育指引與未來展望、養殖系統藍碳化實作：泰來草試驗成果等場次。講座內容亦呼應 COP30 討論的藍碳治理觀點，強調藍碳行動需兼具科學基礎、地方參與與社會共益，以避免「單一碳價值思維（carbon-centric approach）」而忽略生態與文化價值。

海保署長陸曉筠表示，今年海洋委員會到巴西參與 COP30，舉辦side event分享臺灣藍碳生態系推動成果，觀察到沿海及小島國均高度關注沿岸藍碳生態系於「自然為本解方（Nature-based Solutions, NbS）」、「海岸韌性（Coastal Resilience）」、「氣候調適（Adaptation）」及「社會共益（Co-benefits）」等面向的角色。顯示藍碳生態系在供棲地保育、涵養生物多樣性、海岸保護、水質改善以及文化與社區生計等多重生態系服務，已成為全球海洋治理的核心議題之一。

海保署說明，「藍碳復育行動聯盟」為我國藍碳治理的重要里程碑，未來5年（115–119 年）將擴大藍碳生態系調查範圍、建置整合式藍碳生態系監測網、推動示範區共管與地方治理模式、企業合作導入 ESG 藍碳生態系復育作為、強化藍碳與海洋保護區、OECM 等制度連結，此方向與 COP30 針對「基於自然的氣候解方」與「沿岸社區韌性」的國際論述高度一致，可望提升臺灣在全球藍碳治理中的能見度與貢獻。