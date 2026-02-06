藍神秘金主「CK楊」開粉專轟國防特別預算 反對無本土防衛邏輯的軍購





行政院日前提出8年1.25兆元國防特別條例，卻屢遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議。對此，傳聞是藍營幕後金主異康公司董事長「CK楊」楊建綱昨天（5日）發文表示，在高度變動的局勢下，台灣確實需要強化國防、提升自我防衛能力，他支持「買得準、買得到、買得值得」的軍事採購，但反對沒有談判、沒有交期保障、沒有台灣本土防衛邏輯的軍購方式。

軍購應花在刀刃上 不該因外部壓力倉促通過

楊建綱在臉書發文表示，在高度變動的國際局勢與印太安全架構下，台灣確實需要強化國防、提升自我防衛能力。他認為，支持國防，不等於對任何軍購案照單全收；真正負責任的態度是確保每一筆軍事採購都 「買得準、買得到、買得值得」，而非在外部壓力下倉促通過、失去談判空間。





楊建綱指出，軍購的出發點，必須回到「台灣自己怎麼守」，並非為了配合抽象的「印太戰略」口號。而國防部也有責任清楚說明，採購項目在短期與中期內，實際提升台灣的存活率、制海與制空能力等目標；若採購科目與台灣防衛需求間的關聯薄弱，甚至出現「文不對題」的情況，就應重啟說明與檢討，而非草率放行。

他續指，「錢先付、貨不來」的情況不是支持國防，而是治理失能。過去多年，台灣預付大量款項向美方採購先進武器，卻多次面臨交貨延宕的現實，導致「錢付了、戰力卻空窗」，甚至出現「到貨即過時」的風險。在既有軍購案尚未如期交付的情況下，應先確保已簽約項目到位，而非不斷疊加新的訂單。

軍購談判非反美 而是爭取尊重與對等

楊建綱說，談判不是反美，而是爭取應有的尊重與對等，若台灣在區域安全中被視為高度重要，美方對台灣的裝備規格、交付時程與整體待遇，理應接近日本、韓國等重要盟友，而非長期接受降階版裝備或不確定的交貨承諾。





他認為，爭取對等並非挑釁，而是正常的談判立場；若沒有談判空間的軍購，只會讓台灣成為被動接受的一方，既不利於國防實質強化，也無助於長期台美互信。

海權、空防武器優先購入 不符實戰需求應放棄

楊建綱提及，台灣是四面環海的海島國家，海權與空防就是生存權，因此軍購資源應優先投入，能立即提升制海、制空能力的關鍵裝備、攸關飛行員與部隊安全的實質設施，如F-16自動地面防撞系統、符合台灣作戰環境、可快速形成戰力的項目，而非耗費巨資在象徵性、延遲性或不符實戰需求的採購上。

他也說，國防必須有民生與社會穩定作為後盾，國家安全不只來自武器數量，也來自穩定的社會與經濟基礎。若軍購規模失衡，長期排擠民生、經濟與社會建設支出，反而可能削弱國內共識與社會韌性。真正強大的國防，是建立在人民撐得住、社會穩得住的基礎之上。





楊建綱最後強調，他們支持國防，也支持符合當下需求、具備即戰力的軍事採購；但反對沒有談判、沒有交期保障、沒有台灣本土防衛邏輯的軍購方式。保護台灣不能只靠口號，而是需要更理性、務實、負責任的決策，守住台海和平。（責任編輯：殷偵維）





