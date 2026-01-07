藍祭人海戰術應戰國安法修法 羅智強：賴清德對不起鄭南榕

民進黨內政委員會召委王美惠今天在內委會喊休息5分鐘，經朝野協商後，王美惠宣布3月底前由藍綠各召開一場公聽會，才結束程序發言，讓國安法審查進行到詢答環節。（王千豪攝）

立法院內政委員會今（7）天審查行政院函請審議《國家安全法》部分條文修正草案，國民黨立院黨團祭出人海戰術，在程序發言大量登記發言，除延長法案審查時間外，並訴求召開公聽會。國民黨團書記長羅智強發言時批評，賴清德總統對不起鄭南榕，民進黨前輩過去努力爭取不因言論入罪，結果這一群不爭氣的徒子徒孫，在這裡來毀鄭南榕主張。

立法院內政委員會今天審查行政院及朝野立委所提出的《國安法》修正草案，朝野立委有備而來，藍委拿「捍衛言論自由，拒絕政府濫權」看板、綠營持「反共諜滲透就支持國安法案」看板反制，雙方祭出看板戰。此外，藍營並祭出人海戰術，在「程序發言」大量登記發言，延後國安法案逐條審查時間。為緩節朝野僵局，民進黨內政委員會召委王美惠喊休息5分鐘，經朝野協商後，王美惠宣布3月底前由藍綠各召開一場公聽會，才結束程序發言，讓會議進行到詢答環節。

廣告 廣告

在程序發言時，羅智強表示，賴清德對不起鄭南榕，民進黨對不起鄭南榕，鄭南榕主張百分之百的言論自由，民進黨前輩過去也都在努力爭取不因言論入罪、不因思想入罪，結果這一群不爭氣的徒子徒孫，在這裡來毀鄭南榕的主張；賴清德這麼想戒嚴、想控制人的思想，最好全國各縣市開公聽會，好好宣揚民進黨是怎麼承續鄭南榕精神，大肆告訴大家民進黨就是箝制言論的政黨。

羅智強指出，行政院版國安法第四條之一的草案內容，是民進黨公然把手伸到言論審查，特別是政治言論相關範圍，難道要再次打造政治犯？打造思想犯嗎？且草案定義不清、對象不明，全部都是行政機關說了算，最好「主張台獨顛覆中華民國」也抓去關、抓去罰。

藍委許宇甄表示，今天的審查程序不應該倉促進行，這部法案充滿了巨大的憲法爭議，絕對不能在沒有社會共識、沒有專家學者充分參與的情況下，就草率地逐條審查，他要求先召開多場高規格的公聽會，邀請憲法學者、刑法學者、人權團體以及資通訊產業界的代表，共同檢視這份法案的適法性與妥當性，「在凝聚共識之前，反對進入實質審查。」

藍委張智倫也說，國安法修法茲事體大，涉及國家安全與人民基本權利的權衡，檢視本次行政院版本，充滿了不確定的法律概念與行政擴權的危機。

張智倫主張在社會共識尚未凝聚前，絕不應倉促進入逐條審查，必須先召開公聽會，尤其是第4條新增處罰「鼓吹戰爭」言論，定義極度模糊。更荒謬的是，違法與否竟然交由「內政部會商認定」，將言論違法性的判斷權交給行政機關，這完全是球員兼裁判，不僅違反法律明確性原則，更是行政權對言論自由的粗暴干預。

【看原文連結】