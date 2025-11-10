藍祭共諜害柯志恩？林岱樺：希望跟她PK政策

▲鄭麗文追思共諜惹議恐拖累柯志恩，林岱樺表示希望跟柯PK政策，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。（圖／林岱樺辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，而追思名單中赫見有共諜吳石，就連黨內都看不下去跳出來開砲，此舉恐影響後續2026選情。對此立委林岱樺今（10）日受訪表示，有關史觀鬥爭這部分國民黨自己要好好處理，自己則希望與柯志恩在城市願景與政策PK，「不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福」。

對於鄭麗文祭拜追思共諜引發熱議，就連黨內都跳出來砲轟，立委邱議瑩質疑難道柯志恩也同意這個路線嗎？對此林岱樺表示，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理。

林岱樺說，自己希望和柯志恩在城市願景的方面競爭、在政策的部分比較PK，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。

至於對手邱議瑩今日搶頭香登記參選，林岱樺說，將會在黨部規定的期限內完成登記，提出高雄市政願景向市民報告。

