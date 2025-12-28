藍禮讓新竹市掀異音 國民黨重申現任優先、黨內公平公開機制2原則

針對2026選舉藍白合，國民黨重申，「無論藍白，現任優先」及「黨內協調、君子之爭，透過公平、公開、公信機制，產生唯一人選」，強調目標是完成政黨輪替，並稱藍白合作不是密室政治，而是建立在互信、規則與節奏之上的民主機制。 圖：翻攝國民黨臉書

2026新竹市長選舉，國民黨確定禮讓現任市長高虹安，卻引發黨內異音，國民黨今（28日）發文重申，國民黨主席鄭麗文已宣誓2原則，「無論藍白，現任優先」及「黨內協調、君子之爭，透過公平、公開、公信機制，產生唯一人選」，強調目標是完成政黨輪替，並稱藍白合作不是密室政治，而是建立在互信、規則與節奏之上的民主機制。

國民黨於臉書發文指出，「下架民進黨，台灣才有活路！」談及各界關心的2026藍白合作，國民黨立場清楚、態度明確，鄭麗文向全體國人宣示：「藍白合作不是口號，正按照既定時程推進中，國民黨不是為了合作而合作，而是為了守護民主與法治，在共同政治認知下，團結一切力量！」

國民黨指出，有兩大原則，第一、「無論藍白，現任優先，延續市政成績」；第二、「黨內協調、君子之爭，透過公平、公開、公信機制，產生唯一人選」，國民黨說，包括新竹市在內，藍白之間對地方選舉已有清楚默契：凡現任縣市長，只要施政表現良好、成績具體、獲得民意支持，即以現任優先，這項原則也適用於基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江等地，並將依此持續推進。

至於台南、高雄、屏東艱困選區，國民黨表示，已依照既定提名原則辦理，優先考量長期耕耘與選舉實績。即使有多位人選表達參選意願，最終仍回到黨內協調與內參民調機制，產生最適合出戰人選，並回歸一致團結，全力取得勝選。

國民黨強調，目標一致是完成政黨輪替，全國各地，藍白已展現高度政治共識，「不論最終人選為何，目標只有一個：結束民進黨長期執政，讓台灣走出內耗。」並重申，藍白合作不是密室政治，而是建立在互信、規則與節奏之上的民主機制。

國民黨說，不會被謠言帶風向、不會被綠營操作而亂了步伐，堅持團結、步調一致，會一步一步，為了台灣的未來，走在正確而穩健的道路上。

