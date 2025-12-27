藍禮讓高虹安連民調都沒做！陳學聖怒批：這算什麼藍白合？

國民黨2026新竹市長選舉將禮讓高虹安。圖為高虹安本月18日復職。新竹市政府提供



國民黨前立委陳學聖昨（12/26）深夜臉書發文指出，國民黨中央宣佈新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖解釋，首先，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？

他同時表示，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？

他還指出，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，藍白都有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？

陳學聖表示，要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持謝龍介，這不是大圓滿嗎？結果現在新竹市，什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，再說一次，這算什麽「藍白合」？！

