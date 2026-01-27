藍稱對美關稅國會依法把關 嚴審軍購特別條例態度曝光

國民黨立院黨團。王家俊攝



美國總統川普今天發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強回應，對外協議、法案與預算，國會傾聽社會意見、廣泛溝通並依法審查、把關態度不變。

至於行政院去年提出預算規模一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野要求賴清德總統先赴立院報告，因此多次封殺。民眾黨立法院黨團昨先推自提黨版，明定預算總額上限為新台幣四千億元，採一年一期方式編列。羅智強說，呼籲賴清德兌現選舉諾言到立院報告並備質詢、主張政院儘速編列軍人加薪等預算，基本立場也沒改變。

針對民眾黨團提軍購特別條例草案，媒體報導，國民黨團將另提版本或提出修正動議，尚在斟酌中，預估下個會期才會提出。不過，羅智強並未證實此事。

