藍稱《兩岸條例》改兩國已撤案 林宜瑾反駁「沒成案何來撤案」

民進黨立委林宜瑾日前在臉書預告將提案修《兩岸人民關係條例》，刪除原條文中「國家統一前」等字眼，獲得超過20位立委連署。不過國民黨立委羅智強5日透露，林宜瑾主動撤案，但林宜瑾透過臉書回應，沒有成案何來撤案，批藍營造謠。

民進黨立委吳思瑤回應，「昨天林宜瑾委員也對外清楚的說明，這個議案其實還沒有正式列案，所以也沒有撤案之說，任何的議案在未成案前，甚至成案後，都勢必要經過充分討論的民主程序。」

林宜瑾週一透露法案最新進度，仍有同仁想要連署，但因為法案牽涉範圍廣，許多條文必須跟著變動，還需要時間。但羅智強質疑，週一就到議事處確認，送案登記簿上的紀錄雖然被立可帶塗掉，仍可以看出相關字眼，更反問林宜瑾何時再送案。

立法院國民黨團書記長羅智強表示，「他那個帶子塗上去，大家知道立可帶塗上去字不會看不到，如果林宜瑾還要否認的話沒關係，歡迎她提告，你已經20個人連署，其實已經人數已經夠了，你的兩國條例要不要再送出來？」

立法院民眾黨團副總召張啓楷認為，「現在雖然是偷偷撤案，可是老實講是對民進黨是一個很重要的警訊，請民進黨好好想一想人民要你做什麼，不要只有每天都在意識形態上面打轉，不要每天只有在抗中保台，在抗中的同時又不保台。」

其實類似的《兩岸條例》修法爭議不是第一次，民進黨立委蔡易餘在2020年也曾提案刪除「國家統一」字眼，當時修正案在立法院一讀通過後交付內政委員會審查，最後蔡易餘自己撤回提案，稱時機點太危險，有義務避免台海局勢失穩。