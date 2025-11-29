藍稱1.25兆軍購在玩火！卓榮泰喊看清事實 吳子嘉嗆：講什麼X話

總統賴清德26日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱政府將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算。另外，行政院會27日則通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，院長卓榮泰呼籲在野黨要「看清事實」，審慎關注國際情勢。對此，《美麗島電子報》董事吳子嘉怒嗆，「你在囂張什麼？講什麼X話？」

行政院長卓榮泰日前喊話在野黨要看清事實並審視國際情勢。（資料照／中天新聞）

近年我國的國防預算不斷增加，賴清德在日前宣布未來投入1.25兆，引發在野黨強烈抨擊。其中，國民黨主席鄭麗文就批評，賴清德行為是在玩火，準備把台灣變成火藥庫、兵工廠。卓榮泰則回應，希望在野黨要看清事實，審慎了解當前局勢，並稱「真正的和平是讓大家不用上戰場」。吳子嘉28日在其直播節目《董事長開講》直言，卓榮泰的「教訓」不合理，狠嗆「賴清德和卓榮泰才要看清事實」。

廣告 廣告

《美麗島電子報》董事吳子嘉。（資料照／中天新聞）

吳子嘉接著開砲，「卓榮泰講什麼X話」，你在那邊警告在野黨要看清事實，那之前7月份你在搞大罷免、搞內戰，現在卻呼籲國人要團結？

吳子嘉不客氣地說，你卓榮泰和賴清德才要看清事實，你們國會人數比人家少、投票也輸給人家，你們現在應該是要用拜託的，這話的口氣就不對，「你在囂張什麼？」

總統賴清德26日宣布未來將增加1.25兆國防預算。（圖／中天新聞）

吳子嘉還點名，台灣現在會搞成這樣子，除了賴清德、卓榮泰之外，還有民進黨立院黨團總召柯建銘、立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠、網紅「閩南郎」等人，搞出這場大罷免給搞壞掉了，這些人才是讓台灣分裂的罪魁禍首。

延伸閱讀

卓榮泰：台美關稅談判「台灣模式有別各國、優於他國」

最快2027重啟核三？卓榮泰：要在安全無虞的狀況下

被謝龍介問「若賴清德徵召2026選台北？」 卓榮泰：我會當投票的人