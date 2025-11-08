藍穩定白搶進 綠恐陷三張分票

新北市中和民進黨2位現任議員張維倩（右二）及張嘉玲（左二），日前因張維倩父親、前議員張瑞山（右一）公祭一事，2人鬧得沸沸揚揚，地方人士說「一切攏是為了選舉」。（本報資料照片）

新北市議員第六選區（中和區）共6席，選民結構藍大於綠，國民黨4位現任議員爭取黨內提名應無懸念，民進黨將再上演上屆「三張」搶票戲碼；然而民眾黨已在中和布局日久，來勢洶洶，從民國113年立委選舉來看，白營得票數足以當選2席議員。綠營人士透露，依目前大環境，若黨內仍提3席，加上白營瓜分游離票，最後結果恐不樂觀。

中和區逾30萬選民，當選門檻約2萬票左右。國民黨現任議員金瑞龍、邱烽堯、陳錦錠、游輝冗，邱、陳、游皆出身政治世家，而金瑞龍一路從里長、市民代表基層做起，再選上市議員，4人長期扎根基層，如無意外，本屆仍可獲國民黨提名，爭取連任。

民進黨2位現任分別是蘇系張維倩及英系張嘉玲，兩人日前因張維倩父親、前議員張瑞山公祭一事鬧得沸沸揚揚；張志豪原屬英系，後改投湧言會，連任之路被打斷，現擔任民進黨組織部主任；地方盛傳他有意捲土重來，不排除再度「三張」對決。 民眾黨主席黃國昌服務處中永和區主任陳怡君早在新竹市代理市長邱臣遠參選中和立委時擔任志工，隨後投入中和服務，積極經營基層。邱上屆立委選舉拿下4萬2759票，光是票數足以當選2席議員，後勢看好。

綠營人士分析，白營可吸收小藍及中間選民，特別是陳怡君可吃到新人紅利。綠營在中和選票約6萬票左右，藍白約15萬票上下，依照民進黨慣例提名不低於上屆席次，上屆提3席，這屆基本上就是3席。

綠營人士說，藍白若妥善協調，5席全壘打不是不可能，綠則須保守提名2席，集中選票，才能穩保席次不減；要公平則可開放黨內初選，若按既有策略，仍提名3席，最後恐導致席次減少。