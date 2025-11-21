藍穩拿三都？游盈隆示警1隱憂：一定有問題

▲台灣民意基金會董事長游盈隆點出，民進黨即將面對的一大隱憂。（圖／記者陳威叡攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一選舉正逐步升溫，各陣營已提前啟動各縣市首長選戰布局，會派出哪位候選人迎戰，備受外界矚目。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，國民黨在台北市、桃園市的連任形勢最為樂觀，新北市長寶座大概也會落在國民黨手中；相較之下，民進黨在台南、高雄恐面臨內部問題，這將成為該黨的一大隱憂。

游盈昨（20）日在政論節目《新聞千里馬》中指出，2026的局勢中，國民黨「穩贏」的縣市已有幾個相當明朗，尤其台北、桃園兩市，現任市長連任機率最高；而至於新北市，只要不出現「三腳督」或民眾黨黃國昌堅持參戰等突發因素，不過黃國昌本人也說過不會輕易這樣做，因此整體看來，新北仍是國民黨的機會比較大。

談到民進黨的策略，游盈隆認為其「5+N」選戰目標相對務實，以5席為基礎，再望能爭取一至兩席也算合理。然而，他也提醒，今年超過半數縣市屬開放席次，這對國民黨來說也是壓力，因為必須挑出能真正打贏選戰的人選，當席次越多、變數也就越多，若藍白整合稍有不順，後果就難預料。

針對南部選情，游盈隆直言民進黨並不樂觀，高雄美濃大峽谷事件明明是簡單議題，為何中央與市府遲遲未做完整說明？他很訝異，高雄市長陳其邁與行政院長卓榮泰兩人都有「選舉細胞」，卻沒有及時止血。游盈隆也提到，台南的情況與高雄十分相似，近期光電案就再度反映出問題，他強調，台南、高雄兩地「本身一定有問題」，這些都是民進黨在2026年面對的關鍵隱憂。

