藍立院黨團告發5名大法官 律師：只是作秀挑撥支持者反體制

國民黨團赴北檢告發做成憲訴法違憲的5名大法官。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 憲法法庭宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日到北檢按鈴告發大法官，痛批大法官違法亂紀、違憲亂政、知法玩法弄法。律師陳怡凱直指，這種「告發」只是作秀，從法律層面來說毫無意義。

陳怡凱透過「一個律師的筆記本」粉專提到，回到一個基本常識，在法秩序當中，憲法的位階優於立法院通過的法案，而憲法法庭行使職權的基礎在於憲法，而不是法案。反之，法案本身就是憲法法庭要審查的對象。

廣告 廣告

陳怡凱反問，那法案又怎麼能夠反過來拘束憲法法庭？憲法法庭又怎麼可能因為宣告法案無效而構成枉法裁判罪？反之，憲法法庭的判決有拘束全國各機關的效力。假如真有法官因為國民黨的告發，而判決大法官有罪，那才更有可能觸犯枉法裁判罪。

陳怡凱強調，這種情況發生的機率微乎其微，因為地檢署一樣要受憲法法庭判決的拘束，這樣的告發在檢方手上大概就直接依法作成不起訴處分了，連起訴都不會，自然也到不了法官手上。

陳怡凱認為，發動這種濫訴，就只是在作秀鬧事而已。之後等到檢方不起訴，又可以再聲稱檢察官不公、可見司法已死云云，下略一萬字。他們現在所作的事情，從法律角度來說根本毫無意義，顯然不是真的要循法律途徑主張權利。而是要撩撥支持者的反體制情緒，為日後的「迎王師」進行準備。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

5位大法官判憲訴法違憲 黃國昌搬美國最高法院案例轟「無法無天」

癱瘓憲法法庭是極權起點 熊大律師：關門才是真正的獨裁路線