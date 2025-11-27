藍立院黨團宴請李乾龍 傅崐萁曝談話內容：國民黨在政策上會群策群力

國民黨立院黨團與黨祕書長兼副主席李乾龍今餐敘，黨團總召傅崐萁說，由於李乾龍肩負許多壓力，因此由黨團宴請；而會上也談及總預算、《財劃法》、軍購特別預算等議題。（資料照片／李智為攝）

國民黨立院黨團與黨祕書長兼副主席李乾龍今（27日）於喜來登B1辰園餐敘。黨團總召傅崐萁說，由於李乾龍肩負許多壓力，因此由黨團宴請；而會上也談及總預算、《財劃法》、軍購特別預算等議題，他強調，國民黨會團結在一起、鐵板一塊，在各政策上會群策群力。

傅崐萁今說，國民黨主席鄭麗文當選後、尚未就職前便拜訪立法院黨團，當時是便當宴，也因為鄭麗文的到來，便當價格從80元提升為120元。今天則是由黨團宴請李乾龍，因為李乾龍身兼非常多的責任，不只要籌措國民黨維持日常的所有資源與費用，也要肩負2026地方大選整合及候選人相關資源。

廣告 廣告

傅崐萁表示，今天之所以宴請李乾龍，主要是接下來將面臨民進黨強大的壓力。包含昨天又表達增加400億美金的國防軍購，以及總預算陷入僵局，該要如何解決，畢竟行政院非常不尊重國會，尤其賴清德政府不實施已經透過的法律案，故意把責任嫁禍給在野黨。

傅崐萁提及，尤其《財劃法》去年三讀通過後，今年黨團也做了二次修正，讓政院能夠直接把所有應該分給各縣市的預算，都能夠充分分配，可此時行政院才拋出院版《財劃法》。最大的問題是，行政院原已簡編計畫型補助，從2900多億降為308億，此時拋出院版，又變成2300多億，生殺大權完全都在政院手上，是集權又集錢。

傅崐萁也說，行政院還把其他一般性補助款、統籌分配款全降下來，也沒推出試算版本，「這完全不是一個負責任的政府，該給基層人民應有的照顧支持跟協助為何，沒有縣市長可以了解」。

傅崐萁並批，賴清德至今仍在政治操作，把國家推向戰火邊緣，推動兩岸和平的方式有很多種，把台灣變成火藥庫只是其中一種，如同鄭麗文昨天在中常會所說，「我們熱愛和平，方式非常多，但不是只有用武力解決」。

傅崐萁呼籲，賴清德盡快推動朝野和諧，國民黨今天的聚會也表達「我們是團結在一起、鐵板一塊」，國民黨在各個政策上都會群策群力，為基層百姓發聲，完成所有該做的工作，今天的聚會非常圓滿和諧。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德宣布提1.25兆國防特別預算 國軍將領：不排除近日共軍對台有大型騷擾

賴清德提1.25兆國防特別預算 監察院：國防戰力提升及採購作業仍有改善空間

國防部提1.25兆國防特別預算 顧立雄：2033年達成後將有效確保國人生命與財產安全