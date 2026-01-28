藍竹縣亂鬥！陳見賢急起直追拚黃金交叉 徐欣瑩三腳督居首

陳見賢支持度逐步上升。（陳見賢競選團隊提供）

國民黨新竹縣長初選逐漸白熱化，爭取提名的副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩皆發布民調數據，凸顯競爭力；其中，陳見賢捲入染黑爭議，但民調支持度仍穩定上升，陳競辦團隊發言人田芮熙強調，陳將繼續努力，勤走基層傾聽民意，團結拚勝選。

根據公信力民調最新數據，徐欣瑩支持度為39.3%，領先被點名參選的竹北市長鄭朝方5.5％；若由陳見賢對上鄭朝方，陳以33.5%微幅落後鄭的36.1％，差距在誤差費範圍內。

竹縣地方人士分析，陳見賢支持度逐步上升，從最早艾普羅民調24.0%、美麗島33.3%，到公信力民調33.5%，儘管捲入染黑風暴，但支持度不降反升，顯示有心人士發起的攻擊並未起作用，關鍵在於陳長期深耕基層，在任副縣長期間累積政績與執行力，負面攻擊激起支持者凝聚力。

廣告 廣告

尤其，在徐欣瑩、鄭朝方強敵環伺下，陳見賢能穩住陣腳並向上突破，顯示其基層組織力已轉化成實質支持度，與鄭差距從12月的18%，如今縮小至2.6%，預料在農曆年後與鄭將出現黃金交叉。

對此，陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，陳宣布參選2個月以來，一再被抹黑、打壓，民調支持度卻保持成長趨勢，感謝各界支持、鄉親愛與陪伴，接下來會繼續努力，勤走基層傾聽民眾心聲，團結拚勝選。

公信力民調在1月24日至26日進行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1,074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權。

值得一提的是，徐欣瑩今也發布民調，指若與陳見賢、鄭朝方三腳督，她以32.0%支持度居於首位，鄭30.7%居次，陳見賢則是17.5%，顯示藍營分裂，恐讓綠營得利。

更多鏡週刊報導

藍竹縣長爆內戰 陳見賢競辦開轟徐欣瑩傷害基層

國共智庫交流北京登場 聚焦3大主題不談政治

惡保母冷血LINE對話曝光 高院揭剴剴生前歷經的人間地獄