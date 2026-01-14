藍竹縣僵局！徐欣瑩、陳見賢二度協調未果 黨中央定調73比初選

徐欣瑩主張全民調定勝負，與黨中央「七三制」意見相左。資料照 李政龍攝



國民黨今（14日）召集立委徐欣瑩與副縣長陳見賢二度協調新竹縣長提名，徐欣瑩強力主張採用民進黨式「全民調」，並要求陳見賢辭黨部主委，但黨中央裁定初選回歸「七成民調、三成黨員投票」機制，雙方互不相讓，協調未果。

主持協調的新竹縣長楊文科會後表示，會中徐欣瑩提出「全民調」、陳見賢提出「開放」建議，最終由黨中央依「黨公職人員候選人選舉提名辦法」，採70%民調、30%黨員投票，初選時程將由黨中央規劃安排。

徐欣瑩下午在臉書發文說，向新竹縣鄉親好朋友們報告，稍早，她出席由黨中央召集的新竹縣長提名第二次協調會議，但是很遺憾，沒能達成共識，因此提名將要展開初選。她當場提出，應採用全民調初選，以公平、公正、公開，且科學的方式，找出最強人選，也符合如今在野陣營支持者們，與廣大國人對本黨民主的期待，不過未獲黨中央同意，黨中央認爲應該根據黨內現有的公職人員選舉辦法，採用「七三制」機制，也就是七成民調，再加三成黨員投票。

徐欣瑩說，此時此刻，全國民眾都目睹民進黨初選，砲火猛烈，但民進黨依然透過全民調決定人選，因全民調是為公平決定最強人選、選後大家才能團結。民進黨可以，難道國民黨不行？她認為，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣副院長競爭初選，就是採用全民調，儘管差距只有0.6％，江立即承認敗選，全力輔選盧市長，最終光復台中市，開啟至今八年的黃金執政。

她說，南投縣長許淑華與立委馬文君初選，也是採用全民調，許勝出後，馬坦然接受，許順利當選，也成就本國民黨如今在南投縣「一王二后」的江山。而可敬的戰友民眾黨，前主席柯文哲首次角逐台北市長，也是當時民進黨內勝出的姚文智進行全民調，成功整合，進而勝選。

徐欣瑩直指，黨內競爭的同志、陳見賢，如今身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐怕難脫「球員兼裁判」之嫌，落人口實，惹人非議。她說，2026年選戰，是2028年的前哨戰，如果沒能贏，甚至沒能大贏，就會讓全國民眾期待的政黨輪替，蒙上陰影。新竹縣，雖不是激戰區，卻是絕不能輸的選區，找出最強候選人，守住新竹縣，不只是國民黨的責任，更是義務。

她呼籲黨中央能再思量，採用全民調初選，讓國民黨員看到改革不走回頭路的決心。讓新竹縣民看到爭取最大公約數的做法，也讓白營戰友見識，國民黨已然脫胎換骨，擁抱民意，通權達變，新竹縣市聯手，其利斷金。

