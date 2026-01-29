藍竹縣初選徐欣瑩同意「開放參選」 有望與綠營上演三腳督

國民黨新竹縣長初選副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩（中）努力，今日稍早徐欣瑩在臉書發文表示，決定退一步支持「開放參選」。（翻攝自徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣長初選競逐白熱化，副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩各自努力，也對初選方式各有堅持，今（29日）稍早，徐欣瑩在臉書發文，為了黨內團結與整體選戰大局，決定退一步不再堅持原先主張的「全民調」，表示支持「開放參選」。換句話說，兩位有意角逐新竹縣長的參選者，在初選制度達成一致共識。

相較於民進黨幾乎已鎖定竹北市長鄭朝方參選，藍營始終在陳見賢與徐欣瑩的賽局中拉扯。甚至連媒體人黃揚明也示警：國民黨若在初選制度上持續「玩火」，不僅可能將新竹縣拱手讓人，更恐因參選人背景引爆「一清5命」的核彈級災難。

廣告 廣告

不過，稍早，徐欣瑩表示，自己反覆思考了許久，「如果堅持公平公正造成僵局，那欣瑩願意退一步，支持陳見賢同志開放參選的主張。」不再堅持原先主張的「全民調」。

換句話說，陳見賢與徐欣瑩在「開放參選」已有共識，一旦黨中央認可，年底竹縣長藍營可能出現兩位參選人，與綠營形成三腳督。

徐欣瑩指出，「既然兩位參選人在開放參選上有了共同的交集，那麼這就是我們攜手走向未來的最大公約數。為了新竹縣，欣瑩全力以赴！」

更多鏡週刊報導

藍竹縣亂鬥！陳見賢急起直追拚黃金交叉 徐欣瑩三腳督居首

徐欣瑩批陳見賢「球員兼裁判」 白側翼憂藍內鬥恐讓綠營獲利

內幕／動員金主、要角遊說黨中央 挺徐欣瑩勢力拚翻盤三七制