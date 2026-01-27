藍竹縣初選徐欣瑩遭指拍桌抗議七三制 胞弟：無桌可拍

針對國民黨新竹縣長初選爭議，台北市環保局長徐世勳在網路節目中為胞姊、立委徐欣瑩澄清，駁斥黨內人士指控徐欣瑩在協調會上因「七三制」拍桌及曾承諾不選縣長的說法。徐世勳強調，兩次協調會現場根本沒有桌子可拍，且當時黨內尚未提出七三制方案，所謂承諾不選縣長也無事實依據。

徐欣瑩胞弟、台北市環保局長徐世勳。（資料照／中天新聞）

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，黨內人士批評徐欣瑩雖在全民調上具優勢，但黨主席鄭麗文已定調採取7成民調、3成黨員投票的七三制，導致徐欣瑩不滿。該人士指控徐欣瑩在協調會時情緒激動，甚至幾度拍桌，且在民國112年徐欣瑩、林思銘參選立委時，雙方曾在國民黨提名會議中承諾不選縣長，如今卻出爾反爾。

徐世勳在節目上反駁拍桌傳聞，指出第一次協調時他本人與立委林思銘均在場，徐欣瑩全程態度平和，且她平常都很理性，現場都是黨籍大佬及長輩，不可能拍桌。徐世勳表示，第二次協調時徐欣瑩依然和顏悅色，現場座位前方是空的、沒有桌子，根本無桌可拍。

國民黨立委徐欣瑩。（資料照／中天新聞）

徐世勳進一步澄清，兩次協調時黨內尚未提出初選機制要採七三制的說法，黨主席鄭麗文也尚未提及此方案。他質疑「七三制都還沒出現，哪來為七三制拍桌？」直言若硬要連結，等同暗示徐欣瑩具「未卜先知」能力，「這顯然不合理」。

針對徐欣瑩承諾不選縣長一事，徐世勳說明，徐欣瑩在112年爭取立委黨內提名時情勢明朗，當時同黨立委林為洲大器禮讓，使徐欣瑩很快獲得黨中央提名，無須、亦無動機交換條件，「根本沒有什麼承諾或交換」。徐世勳也透露，徐欣瑩曾詢問林思銘何時有這個會議，林思銘也表示沒有印象。他強調，在此背景下，所謂「徐欣瑩、林思銘曾承諾不選縣長」的說法「根本沒有依據」，呼籲外界勿以臆測或道聽塗說誤導輿論。

新竹縣副縣長陳見賢。（資料照／中天新聞）

徐世勳強調，黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害聲譽。他表示，徐欣瑩投入公共事務多年，面對黨內提名程序「只希望有公平的初選」，對於被貼上「拍桌」或「先前已承諾」等標籤，盼藉由公開說明，讓大眾了解事情全貌。

