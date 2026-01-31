藍竹縣初選2/2公告 徐欣瑩：參選到底 陳見賢：按制度走

新竹縣 / 綜合報導

國民黨新竹縣長黨內初選，將在2月2日進行初選公告。新竹縣副縣長陳見賢表示尊重， 一切按照制度走 ，但國民黨立委徐欣瑩因為不滿，黨內七成民調三成黨員 投票的初選方式， 昨(30)日發文參選到底外，今天一早再發文要守護新竹藍天，讓新竹看見陽光。

臉書PO的這張照片，國民黨立委徐欣瑩緊擁黨員，今(31)日以守護新竹藍天為題，寫上新竹縣的陽光必須照亮每一個角落，並呼籲支持者，一起出發讓新竹縣看見陽光，一字一句，似乎劍指國民黨黨中央，因為組發會已經發文，新竹縣2月2日進行初選公告。

有別於陳見賢一早PO出的照片，努力推廣新竹縣推出的春節良品，國民黨新竹初選內戰，兩人心情明顯大不同，因為國民黨主席鄭麗文21號才訂出新竹縣初選七三制。

立委(國)徐欣瑩(1.30)說：「這段時間思考之後，那願意，同意陳見賢同志所提出的開放參選主張。」(如果)希望黨內初選能夠有公平公正的機制會造成僵局，經過這段時間思考之後，那願意同意陳見賢同志所提出的開放參選主張。

要怎麼開放參選還沒定案，這回國民黨又回頭走七三制初選，徐欣瑩也發出聲明稿，新竹縣長初選七三比，陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定，若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底絕不退縮。

記者VS.國民黨主席鄭麗文說：「(新竹那個現在徐欣瑩說)，(她不排除擺脫黨的束縛)，改天再給你們訪。」新竹副縣長陳見賢發言人田芮熙說：「那麼陳見賢也會依照規定，來登記參選，爭取黨的提名，我想制度在，我們就會照著制度走。」

相較國民黨的隔空開槓，竹北市長鄭朝方，要不要代表民進黨選新竹縣長至今還沒鬆口，國民黨民進黨人選何時底定，也讓新竹縣長之爭備受關注。

