藍竹縣協調將啟動 兩大地方要角談話洩端倪

2026新竹縣長選戰，藍營爆內戰，藍委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢等3人都表態爭取提名。（翻攝自立法委員林思銘、新竹縣副縣長陳見賢、立法委員徐欣瑩臉書）

2026新竹縣長選戰，國民黨爆內戰，藍委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢等3人都表態爭取提名，地方協調機制也將啟動。然而包括新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮近日發言，圍繞誠信、政黨制度、政治承諾與從政分際等議題，都被地方解度針對特定候選人，成為話題。

繼陳見賢宣布投入竹縣長選舉，徐欣瑩18日也發表參選聲明，並喊話「選舉不是派系運作、政治交換」，在地方發酵。作為地方協調要員之一的張鎮榮就意有所指表示，去年竹縣立委選舉為了避免內耗，依協調機制整合，既然是透過制度取得提名並當選，就應完成任期、回應選民託付，不該把制度視為隨時翻桌的政治工具。

張鎮榮進一步回憶，當年提名會議中，黨內就形成了不能「吃這一碗、看那一碗，什麼都要選」的明確共識，藉此確保整體戰力，也因相關原則被嚴格遵守，黨團與基層才能順利整合，最終藍軍在竹縣拿下2席立委。

然而，過去依賴黨內協調機制取得提名、當選，如今卻在爭取縣長提名之際，轉而否定同一套制度，還形容是「派系運作、政治交換」，前後立場急轉彎，幾近翻桌的兩面手法，已經讓地方民代系統與基層大為不滿，質疑這類行徑毫無政治誠信。

張鎮榮對此強調，制度沒問題，關鍵在於政治人物是否守得住分際，不論協調或初選，都是黨內正當機制，「制度不應該在對個人有利時才被尊重。」

無獨有偶，楊文科日前出席縣黨慶活動，也罕見撂重話，以蕩識忠臣、時窮節乃見，強調在關鍵時刻，最能看清從政者的本質與考驗。不僅如此，楊也質疑，近期有人刻意營造竹縣明年選情危急的政治氛圍，讓他「很不服氣」，不僅與實際情況有落差，也低估藍營長期累積的執政基礎。

楊文科強調，竹縣是國民黨長期穩定的根基，2026年縣長選舉，藍軍一定要拿出魄力，做出最好選擇。

