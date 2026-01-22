藍竹縣將初選! 徐欣瑩喊話全民調 陳見賢酸忘內規

政治中心／綜合報導

國民黨新竹縣長初選協調不成得初選，在雙方沒有"做全民調"的共識下，依照規定做民調七成、黨員三成的初選，徐欣瑩喊話主要陳見賢支持全民調，根本不要改辦法，但陳見賢酸"徐欣瑩跳來跳去久了，忘記國民黨內規"。此外也傳出總統賴清德出馬成功說服竹北市長鄭朝方參選縣長，讓這局越來越火熱。

新竹縣副縣長陳見賢說「大家有疑慮，我就告訴大家，我就是這樣子坦坦蕩蕩的人。」

接受廣播專訪，新竹縣副縣長陳見賢拿出準備好的良民證直球回應"黑道指控"。

徐欣瑩堅持全民調，但黨中央因為參選人沒共識，照規定拍板要納入黨員，且佔三成。（圖／徐欣瑩提供）陳見賢說「現在有排黑條款欸，可以選嗎？如果是幫派，可以選嗎？不要再繼續抹黑了。」

黨內協調破局，即將初選、也拍板納入三成的黨員投票，陳見賢也跟徐欣瑩隔空交鋒。

徐欣瑩說「全民調很簡單，只要陳主委支持全民調，根本不需要改辦法，最廣大的民意的方式，我們來一場公平公正的初選。」

陳見賢說「徐欣瑩委員她跳來跳去，所以可能對國民黨的制度比較不清楚，有一方不同意的話就是黨員投票占三成。」

鄭麗文說「不會因為一個人特殊的需要而改變這個遊戲規則，否則每一個縣市都有特殊的要求，那我們的制度就蕩然無存。」

地方的紛爭，黨主席稱都依規辦理，但徐欣瑩則認為被身兼黨部主委的陳見賢，用職權攻擊。

徐欣瑩說「球員兼裁判的疑慮，利用黨的職權、利用黨工在攻擊黨內競爭的同事。」

陳見賢說「她說叫我辭主，我說請辭或請假，我都可以，組發會主委說，該請辭、該請假，我們只要登記下去就是候選人，當然公平起見就請辭啊。」

藍營內戰正酣，綠營這則傳出，賴清德日前曾當面勸進民調勝過藍營可能對手的竹北市長鄭朝方。

竹北市長鄭朝方則是綠營熱門人選。（圖／資料照）去年12月底，賴清德參加後備憲兵聯誼會幹部交接後，跟鄭朝方在警察局長辦公室密談2個小時，溫情牌奏效，讓鄭朝方對友人表達"老闆要我做什麼我都會做，不計毀譽"，若成真將是他時隔八年再度參選縣長，力拚翻轉藍營鐵票倉。

