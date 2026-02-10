藍竹縣廝殺激烈 董智森點出徐欣瑩大失策：喊不公平沒說服力

藍營新竹縣長初選競爭激烈，由現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩正面對決，年後即將進入黨員投票與民調階段，徐欣瑩日前與民眾黨創黨主席柯文哲「巧遇」，引發關注。媒體人董智森表示，徐欣瑩早就應提案修改初選修戲規則，現在才喊不公平，比較沒說服力。

針對新竹縣僵局，鄭麗文9日專訪指出，國民黨初選「七三比（民調占70％、黨員投票占30％）」制度，行之有年，是明文規定的初選方式，可以改，但要透過正常法定程序來改，不會是這一次改，「不能比到一半才說遊戲規則要改」。

董智森9日在中天政論節目《大新聞大爆卦》也表示，徐欣瑩當國民黨立委那麼久，為什麼不早早在中常會提案修改遊戲規則？徐應該早早就知道隱藏對手是陳見賢。陳見賢擔任過新竹縣議會議長、新竹縣黨部主委，被任命為副縣長，就是被現任縣長指定接班，陳見賢是有備而來。

他說，徐欣瑩2018曾以自創的民國黨主席身分參選新竹縣長，雖然最後落敗，但對新竹縣長大位，是蓄勢待發。如果她早早就在黨中央提出要修改初選制度，改採全民調，相信可以引發黨內討論，中常會也應該不會否決，對她自己有利。

董智森強調，遊戲規則已經定案，要去調整比較困難，更何況陳見賢為什麼要放棄對自己有利的制度，就像當年徐巧芯、費鴻泰，當時初選制度就是如此，徐巧芯也是接受，最後勝出。徐欣瑩這麼多年來不提案修黨章，這時候說不公平，比較沒說服力。

至於徐、柯互動，董智森指出，柯文哲與徐欣瑩很熟，柯2014年就任台北市長時，任命的北市客委會主委徐世勳，就是徐欣瑩的弟弟。徐世勳在蔣萬安市府時代，更被任命為環保局長，顯見徐欣瑩在黨內人緣不錯，實力也被重視。他認為，藍營在新竹縣深耕那麼久，如果連這個地方都被綠營拿走，恐影響黨主席威信。

