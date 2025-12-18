藍竹縣長內戰！徐欣瑩參選一句惹怒對手 陳見賢競辦轟：把夥伴當成敵人

新竹縣副縣長陳見賢先前已表態要爭取國民黨2026新竹縣長提名。資料照。廖瑞祥攝



國民黨立委徐欣瑩今（12/18）宣布參選2026年新竹縣長，與立委陳思銘、新竹縣副縣長陳見賢等人爭初選提名。陳見賢一早受訪稱「兄弟登山，各自努力」，不過陳見賢競選辦公室隨後發稿開砲，痛批徐欣瑩「角色錯亂」、「把並肩作戰的夥伴當成敵人」。

徐欣瑩2014年曾退出國民黨，隔年加入民國黨，2016年出任親民黨總統候選人宋楚瑜副手，2020年民國黨與悟覺妙天的國會政黨聯盟合併，徐欣瑩更換黨籍，之後聯盟解散，她成無黨籍。2022年，響應時任國民黨主席朱立倫同舟計畫，徐欣瑩回歸國民黨。

徐欣瑩曾在2018年以民國黨身分參選新竹縣長，最終落選，這次捲土重來，宣稱「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」，引發討論。

陳見賢競辦表示，首先必須強調一個無法迴避的基本事實，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟。既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成「派系運作」與「政治交換」，這樣的說法，已讓基層無法接受。

競辦直言，過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。

競辦發言人田芮熙也質問，徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？是新竹縣議會的正、副議長與多數議員？是13鄉鎮市，在第一線扛責任、公開力挺陳見賢的鄉鎮市長與代表會主席？還是整個國民黨新竹縣的基層體系？

田芮熙指出，最讓基層無法接受的，不只是這種全面抹黑藍營同志的說法，更包括徐欣瑩過去對藍營不忠誠、甚至公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉。

「沒有道歉、沒有反省、沒有交代，現在卻反過來指控基層是派系、是政治交換？」田芮熙表示，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，這不只是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層與選民造成二次傷害。

田芮熙強調，徐欣瑩既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。並且針對問題，回應問題，不要閃躲。

