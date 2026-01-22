藍竹縣長初選七三制！徐欣瑩：不公平 陳見賢：依照黨制度

新竹縣 / 綜合報導

藍營新竹縣長初選競爭激烈，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨回鍋的立委徐欣瑩，持續角力，但國民黨主席鄭麗文在中常會拍板，新竹縣長初選將依黨規，採取7成民調、3成黨員投票的「七三制」。徐欣瑩就發文，質疑初選不公平、不公正；陳見賢則表示身為黨員就是尊重黨的制度。不過，民進黨方面，傳出兼任黨主席的總統賴清德，都出面「勸進」竹北市長鄭朝方，讓 新竹縣選情， 投下變數。

國民黨主席鄭麗文說：「公平的遊戲規則，才是奠定未來黨團結最重要的基礎。」重申黨內縣市長初選遊戲規則，國民黨主席鄭麗文，一一點名各選區狀況，也宣布新竹縣長初選將進入下一階段。

國民黨主席鄭麗文說：「明文規定的，這不是誰想要怎樣不想要怎樣，(新竹縣長初選)民意調查百分之七十，黨員投票百分之三十。」

立委徐欣瑩和新竹縣副縣長陳見賢協調不成，新竹縣將採取，納入7成民調以及3成黨員投票，的七三制方式競爭，但徐欣瑩社群連續發文道委屈，先是發文直言這場初選，有許多的爭議與不公平不公正，大眾普遍認同的「全民調」不被採納，更質疑縣黨部主委球員兼裁判，表明點名陳見賢，再貼出和新竹市長高虹安合照，強調她民調勝出一定是全民調，這個全台灣最理所當然的調查方式，居然成為新竹縣民最卑屈，最求之不得的一件事。

立委(國)徐欣瑩說：「只要陳(見賢)主委支持全民調，最科學而且能夠以最廣大的民意的方式，我們來一場公平公正的初選。」新竹縣副縣長陳見賢說：「我想身為黨員的我，一切按照黨的制度來走，還是同黨同志應該團結合作，爭取最大的勝利。」

徐欣瑩與陳見賢之爭戰得兇，民進黨方面則以竹北市長鄭朝方呼聲最高，傳出還有總統賴清德勸進，如今藍營整合現變數，若鄭朝方真的出征新竹縣長，能否打破竹縣藍營鐵板備受關注。

