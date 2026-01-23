藍竹縣長初選爭議 挺柯粉專加入戰局

新竹縣副縣長陳見賢（中）透過競選辦公室回應，「我們尊重國民黨初選制度」。（本報資料照片）

國民黨立委徐欣瑩透過辦公室表示，挺柯粉專發文的訴求並非制度之爭，而是「公平正義」。（本報資料照片）

新竹縣長國民黨初選由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，黨中央定調以「七三制」方式初選。挺柯文哲的臉書粉專「尚書大人真機靈」近日發文分析，唯藍白合才有勝選機會，但若提名陳見賢，民眾黨挺不下去，引發熱議。徐欣瑩辦公室23日強調，初選最重要的是「公平正義」，才持續主張以全民調初選，確保競爭的公正性；陳見賢競辦表示，尊重國民黨初選制度。

臉書粉專「尚書大人真機靈」近日發文，指社會大眾都很清楚，藍白合勝算才會大，但國民黨好歹也爭氣一點，不要找背景有爭議的人出來選縣長，這樣民眾黨要如何合作？

廣告 廣告

貼文也指出，民眾黨支持者以高知識分子居多，難道真的要推陳見賢這樣的人，來測試年輕支持者的忍耐力？如果不提名徐欣瑩這種博士級人選，讓具爭議背景的陳見賢選新竹縣長的話，「民進黨和賴清德真的會一路笑到2028，嚴重程度真的不是開玩笑的。」

針對粉專說法，徐欣瑩辦公室23日強調，初選最重要的是「公平正義」，認為陳見賢在宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並運用黨部資源電話拜票，於群組攻擊其他有意參選的黨內同志，甚至使黨部淪為個人競選文宣的加工平台，形同「球員兼裁判」；正因這些頻繁且具爭議的行為，才持續主張以全民調方式初選，以確保競爭的公正性。

陳見賢競辦昨回應，「我們尊重國民黨初選制度」，並提出國民黨主席鄭麗文日前主持中常會時的說法，強調國民黨一定大開大闔，依照黨內制度走，沒有內定與黑箱，請大家不用緊張與太過焦慮。

至於地方上傳出希望改以全民調方式辦理初選，國民黨新竹縣黨部表示，仍會按照黨中央的提名機制辦理執行。