藍竹縣長初選 3成黨員7成民調

國民黨組發會主委李哲華表示，新竹縣市長提名將辦理初選。 （中央社）

記者彭新茹、康子仁∕新竹、台北報導

國民黨十四日進行新竹縣長提名人協調作業，立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢參選意願強烈，國民黨組發會主委李哲華表示，預計依照國民黨公職人員選舉提名辦法，採黨員投票占三成、民調占七成的方式，進行初選，預計在三月底前完成提名工作。

為備戰今年地方選戰，李哲華上午赴新竹縣與有意參選的陳見賢、徐欣瑩展開協調作業。

李哲華表示，協調過程當中，有參選者認為若大家都堅持參選，可能後續協調也無法達成共識，同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法，依照提名辦法辦理初選。李哲華指出，初選方式國民黨已行之多年，黨中央將排定時程進行公告，後續進行領表登記，登記後會排定時程，進行政見會，採黨員投票三成、民調占七成的方式，進行初選。

至於相關時程，李哲華表示，黨主席鄭麗文下達的指令希望在三月完成相關縣市提名，若以新竹縣為例，可在三月底前完成提名。

對於黨中央採用「七三制」民調，徐欣瑩表示願意全力配合，但希望陳見賢能辭掉黨部主委一職。

陳見賢發言人田芮熙表示，相關程序皆會遵照黨中央初選提名辦法辦理。