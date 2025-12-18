藍竹縣長爆內戰 陳見賢競辦開轟徐欣瑩傷害基層
2026新竹縣長選戰，國民黨掀內戰，藍委徐欣瑩今（18日）宣布投入初選，強調選舉無關派系運作與政治交換，引來現任副縣長陳見賢競選辦公室質疑，徐的政治論述出現根本性矛盾與嚴重角色錯亂，不僅無助於藍營團結，反而對基層造成二次傷害，藍營初選儼然正式開打。
陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟，既要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成派系運作、政治交換，說法讓基層無法接受。
陳見賢競辦批抨擊，徐欣瑩過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。
陳見賢競辦發言人田芮熙進一步質問，徐欣瑩所謂的派系，究竟指的是誰？是新竹縣議會的正、副議長與多數議員？是13鄉鎮市在第一線扛責任、公開力挺陳見賢的鄉鎮市長與代表會主席？還是整個國民黨新竹縣的基層體系？
田芮熙指出，最讓基層無法接受的，不只是這種全面抹黑藍營同志的說法，更包括徐欣瑩過去對藍營不忠誠、甚至公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉。
「沒有道歉、沒有反省、沒有交代，現在卻反過來指控基層是派系、是政治交換？」田芮熙直言，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，這不只是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層與選民造成二次傷害。
田芮熙最後強調，既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨，且針對問題、回應問題，不要閃躲。
