藍竹縣黨部「西安事變」辦黨慶 楊文科引歷史典故強調紀律

新竹縣長楊文科（中）12日出席新竹縣國民黨部黨慶。（邱立雅攝）

國民黨新竹縣黨部選在12日舉辦131周年黨慶。（邱立雅攝）

新竹縣國民黨部12日舉辦131周年黨慶活動，中央黨部副主席張榮恭及國民黨籍的縣長楊文科與副縣長陳見賢、議長張鎮榮等人均出席參與，致詞時楊文科提及2026年選戰大家要做出最好的選擇時，突引用「諸葛亮揮淚斬馬謖」、「雍正賜死年羹堯」典故，強調三軍紀律以及心中應有理想和倫理，引人聯想。

國民黨新竹縣長人選未決，但陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘3人內戰率先開打，導致有部分人認為恐讓綠營整碗端走。對此張鎮榮在致詞時譴責是有心人在操作、分立，他始終認為陳見賢是最強母雞，且有機會替主席鄭麗文席開出漂亮的成績單。

廣告 廣告

此次縣黨部131周年黨慶活動為穩定黨員民心，選在12月12日西安事變這個改變歷史的日子舉辦黨慶。黨部主委陳見賢解釋，是為喚醒大家記憶，宣示唯有中國國民黨才會帶給所有人好日子。陳見賢致詞時，也特地強調為了兩岸和平、保住2026選舉，希望所有黨員全力來支持主席鄭麗文。

楊文科致詞時，除提及2026是重要選戰之外，話鋒一轉，突提及最近看了一些書，引用諸葛亮揮淚斬馬謖、雍正賜死年羹堯兩段歷史典故，強調強調維持三軍紀律的重要性以及心中應有理想和倫理，似是對2026縣長選舉布局意有所指，但隨即又舉與前縣長邱鏡淳登山的過往趣事帶過，讓整段致詞留下不少弦外之音。

據了解，日前楊文科、張鎮榮曾試圖幫忙協調縣長參選人選，但初步仍未有共識。此次新竹縣黨部辦黨慶，立委林思銘、徐欣瑩未現身，僅派代表出席。不過楊文科致詞時，特意提及並感謝兩名立委在中央為竹縣爭取福利。

【看原文連結】