藍笑賴清德「小透明」！綠酸：難道鄭麗文跟黃國昌互稱電燈泡、盤子？

國民黨主席鄭麗文19日拜會北市議會國民黨團，鄭麗文與議員汪志冰更笑稱，總統賴清德當年在國民大會裡是「小透明」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（20）日表示「一個人的氣度從發言就能看出來」，難道鄭麗文在奚落曾為國代、現為議員的汪志冰？而藍白兩黨主席會面互送禮物，難道一個酸對方是電燈泡，另一個說對方是「盤子」？

鍾佳濱表示，他當年也是第三屆國大代表，但也不會這樣形容汪志冰，「一個人的氣度從發言就能看出來」。當年的國大代表仍有許多人至今擔任立委，鄭麗文也是當年國大其中之ㄧ，黨團前幹事長吳思瑤也是國大黨團的助理，汪志冰當年是國代，如今是議員，難不成鄭麗文是在暗中奚落汪志冰？

鍾佳濱說，說話要慎重避免被過度解讀，就如昨天藍白主席會面，一方送一方盤子跟電燈泡，電燈泡在南部可代指無關緊要的第三人，盤子則是「盼仔」（phàn-á，指冤大頭），難道一個說對方是無關痛癢的第三人、另一個說對方是「盼仔」？更何況黃國昌說「若未來新郎不是我，我也不會扯後腿」，這話聽在外人耳中是恐怖情人，像對小草宣布「一大三不」，一大是黃國昌最大、三不則是「不強求、不配合、不負責」，威脅語氣蠻明顯的，黃國昌正告鄭麗文若他不是藍白共推的候選人，他不會扯後腿也不會配合也不會負責。

另對於國民黨召開記者會聲援遭解職的中配公職人員，批評總統賴清德「欺負小陸配」，鍾佳濱反批，若總統欺負中配，國民黨開鍘不更加坐實這事？黨主席可以拜叛將卻不能談統一，是典型的雙標。他批評，不能喊統一是台灣的主流民意，順應民意開鍘卻又允許黨主席拜中華民國的叛將，讓人難以理解，更別提以此要求行政部門。

而中國稱台灣人不喜歡高市早苗，卻以馬英九、洪秀柱為例，鍾佳濱則指出，兩位前主席可能連國民黨內部都不太認為他們能代表台灣人。

