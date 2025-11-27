藍籲停止剝奪陸配參政權 綠：恐引狼入室

（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，陸配從未被列為國籍法規範對象，內政部錯誤解釋法令，剝奪陸配合法參政權，要求立即停止歧視性限制措施。民進黨團幹事長鍾佳濱說，藍營修國籍法恐引狼入室，讓效忠他國的人進入政府擔任公職。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、副書記長陳玉珍、立委黃建賓等人，今天在立法院國民黨團召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政，卻打壓陸配參政」記者會。

廣告 廣告

林沛祥指出，副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君過去在擔任立委時，曾提案、連署國籍法修法草案，該提案主張應刪除國籍法對歸化國民的參政限制，以保障人權、避免歸化者成為次等公民，並堅持台灣是尊重人權、相信平等的民主國家。

林沛祥表示，如今民進黨卻完全翻轉，稱「外配參政可能是國安疑慮」、「陸配參政，恐怕不安全」。

林沛祥說，陸配從未被列為國籍法的規範對象，內政部卻擅自擴張解釋，企圖用行政解釋剝奪陸配合法、正當的參政權。這不僅錯誤解釋法令，更違反憲法對人民權利的保障，也違反兩岸人民關係條例，這是對法治的傷害。

林沛祥表示，請問蕭副總統當年主張保障歸化國民參政權，如今卻默許以國安為名排除陸配；請問鄭麗君，今天行政院以行政解釋推動限制陸配權益，是否還支持當年的價值。當年蕭副總統、鄭麗君支持「外國人歸化後不應限制參政權」的提案，是否也在危害國安。

林沛祥指出，國民黨團提出三大訴求，請蕭副總統與鄭麗君公開說明，為何今天與當年的立場完全相反；要求內政部立即停止所有針對外配、陸配的歧視性限制措施，停止以國籍法進行違法的擴張解釋；要求政府回到人權、法治的價值。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天召開輿情回應記者會。對於國民黨立委提國籍法修法，讓陸配參政權不受國籍法規範，但陸委會示警，擔心這樣會造成國安危機。

鍾佳濱表示，依照中國的情報法，凡是中華人民共和國的國民，要配合國家蒐集情報，違者有罰則。

鍾佳濱認為，公務員、公職人員代表國家依法行使公權力，不可能再去負擔他國法律規範，進行收集情報或顛覆其他國家等任務，不可能雙重效忠，藍營國籍法修法版本讓人覺得背離公務員國家忠誠原則。

媒體追問，國民黨團說真正洩密的人，難道不是民進黨的人，請民進黨不要歧視、迫害陸配。

鍾佳濱說，任何國家的人民，若洩漏本國機密給他國或境外敵對勢力，當然會受到法律的制裁，但國民黨現在的修法可能會引狼入室，如果讓效忠他國法律的人進入中華民國政府擔任公職，成何體統。（編輯：林興盟）1141127