藍籲挺總預算先行動支案 綠盼下會期總預算案能付委

（中央社記者王承中、林敬殷台北30日電）國民黨團總召傅崐萁今天表示，今天是立法院本會期最後一天院會，呼籲民進黨放下所有意識形態，讓還未過協商冷凍期的今年度總預算案先行動支案，能夠在今天的院會中通過。希望總統賴清德、行政院長卓榮泰不要再跟人民作對。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團希望國眾兩黨回歸到立法院正軌，雖然今天是最後一天了，希望下個會期，盡速將中央政府總預算案交付審查，而不是先行動支只佔其中2.4%的所謂新興預算。

今天是立法院第11屆第4會期的最後一次院會，預計處理住宅法部分條文修正草案、衛星廣播電視法部分條文修正草案，以及不當黨產條例部分條文修正草案等案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強等人，今天率國民黨立委在立法院議場前召開記者會，傅崐萁表示，今天是立院本會期最後一天的院會，希望會有豐碩的成果帶給全民，包括今年度總預算裡，有利於民生發展的新興計劃預算，如TPASS、育兒津貼、生育補助等，希望今天能夠通過。

傅崐萁指出，國民黨非常負責任的把38項新興計畫抽出，讓這些比較急迫、民生有關的相關預算盡快在立法院通過，讓相關部會執行，回應全民的期待。

傅崐萁表示，希望賴總統及卓榮泰不要再負隅頑抗，不要再跟人民作對，希望賴政府能夠苦民所苦、急民所急，在一個月協商冷凍期尚未結束前，盡快在立法院三讀通過，呼籲民進黨放下所有的意識形態。

傅崐萁指出，對於國防預算，國民黨全力支持國防，要有精實的國防，才有台灣的安全。但賴總統用國外媒體投書的方式，告訴民眾有所謂的特別軍購，至今所有的細項都還不清楚，且賴政府提出的特別軍購預算不是只有新台幣1.25兆元，連同後續的延壽和維修，總共將近4.5兆元。

傅崐萁表示，目前還有7000億元已付完錢卻還未到台灣的軍購項目，現在賴政府又要立院開出4.5兆元的支票，國民黨團當然要為人民把關，這些軍購項目是否先進、是否適合台灣國防需求，以及能否準時到位，這是全民應要該了解的事實真相。

傅崐萁指出，國民黨團嚴正聲明，國民黨全力支持台灣國防，但民進黨政府廢弛職務、怠惰、花人民血汗錢，卻完全不在意、不追蹤、也沒有事後準備，是背棄全民的託付，所以賴總統必須到立法院跟全民講清楚，並接受立委諮詢，這筆預算到底要怎麼用，公開透明讓全民放心。（編輯：翟思嘉）1150130