藍籲賴說明1.25兆軍購內容

國民黨團十一日召開記者會表示，情勢顯示美援高度不確定，總統賴清德應赴國會報告，說明一兆二千五百億元國防特別預算究竟採購何種武器？是否具備戰力保存能力？（國民黨團提供）

記者王超群∕台北報導

《紐約時報》八日刊出社論，揭露美國國防部機密文件「強者簡報」，指解放軍已具備足以在美軍先進武器抵台前加以摧毀的能力。國民黨團十一日表示，情勢顯示美援高度不確定，總統賴清德應赴國會報告，說明一兆二千五百億元國防特別預算究竟採購何種武器，是否具備戰力保存能力。

國民黨團召開記者會指出，「強者簡報」內容非假訊息，而是國安警訊；國家安全不能依賴口號，需面對真相、調整戰略。黨團主張，台灣須強化自我防衛能力，先進武器不僅要買到，也要運得到，同時軍工技術應回到國內生產，並恢復兩岸溝通以降低誤判風險。

首席副書記長林沛祥表示，報導顯示美軍難以突破解放軍火力，美方高層亦稱「每次兵推都輸」。他質疑，賴政府仍以「堅若磐石」等政治語言回應，但強者簡報已呈現美軍能力變化。質疑一兆二千五百億元特別預算內容至今不明，若武器來不了或遭摧毀，預算能否真正發揮作用？

林沛祥表示，賴政府缺乏避戰策略，台灣不應單邊押注。真正的國安是「備戰而不求戰、避戰而不畏戰」，而非升高風險。

立委賴士葆指出，《紐時》具公信力，美國是否無力保台？值得深思。川普政府強調美國優先，未公開承諾出兵協防，與前總統拜登政府立場不同；另就軍購而言，過去由美方先提出出售方案，但此次卻先由台灣編列預算，形同空白支票。

賴士葆建議比照前總統李登輝在國民大會的「統問統答」模式，讓賴清德明確說明。他並引述ＡＩＴ處長谷立言談話，指美方亦認為需備戰與避戰並行，兩岸對話是降低風險的重要途徑。

副書記長徐巧芯則關注「ＲＤＸ海掃更」炸藥標案。她表示，得標的福麥公司原以室內裝修為主，後才新增國際貿易項目，無法確認其具備處理軍用爆材的相關資格。質疑該標案要求原產地為中華民國，但實際需走國際貿易取得，國防部並未說明是否取得特許許可。她並要求釐清是否存在國安疑慮。

徐巧芯另批部分民代以一九五八年八二三砲戰類比現代戰爭，認為此舉浪漫化戰爭，不符當代導彈精準打擊能力。她指出，台灣人口密度高、基礎設施集中，遭攻擊後可能斷水斷電，引發重大災害，不可能如常上班上學。