藍粉PO馬英九春聯喊「沒比較沒傷害」！網酸悲哀：只有這能贏蔡英文

隨著農曆新年即將到來，政治人物紛紛開始發放春聯，前總統蔡英文12日在臉書公布她今年的春聯，並開放大家下載、自行印製，蔡英文特地找來何景窗老師替自己提字，選了簡單好懂的「福氣加碼」四個字；前總統馬英九的春聯則是寫下「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」。就有網友稱「沒有比較就沒有傷害」，認為馬英九春聯的字比蔡英文的好看，眾人紛紛開酸「確實他也沒有其他能贏蔡英文的地方了」。

蔡英文於12日在臉書公布今年的「蔡英文春聯」變換風格，希望可以平易近人、簡單好懂一點。因此她選了「福氣加碼」四個字，並請何景窗老師幫忙題字。希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！領取方式也很簡單，開放大家自行印製，只要加入蔡英文的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。

馬英九則是月初就已經在臉書公布馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，用幽默口吻表示「我終於等到十二年一輪，輪到這個跟我姓氏一樣的年份，特別推出這款【SSR級・全方位物理性防禦結界】馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。」

前總統馬英九公布馬年春聯。（圖／翻攝自馬英九臉書）

就有酸民在Threads貼出兩位前總統的春聯，稱「沒有比較就沒有傷害⋯⋯原本以為只有英文，原來中文也不太好」。貼文一出慘遭一眾網友吐槽，表示「如果馬英九能贏的只有字比較好看，那其實也是滿悲哀的，但確實他也沒有其他能贏蔡英文的地方了。再怎麼洗白，馬英九就是爛」、「如果你的英文好到可以出使外國甚至談判，再來批判她的中文」、「馬英九治國無能，但字是真的寫得好看。蔡英文那個字一看就設計過的啊，不是亂寫的」、「馬英九是我國最爛的總統，沒有之一。任內服貿強行通過、油電雙漲、技術轉移中國淘空台灣產業、22K低薪、配合中共打壓台灣國際地位」、「選總統又不是選書法老師」。

其他人也表示，「蔡總統那幅字是請一位書法家就寫的，不是她自己寫的」、「撇除政治不談，蔡英文這版請人寫的春聯頗有趣味，我認為勝過很多江湖體書法」、「蔡英文的是何景窗的字，很現代感。馬英九的就典型華國美學楷體」、「喜歡小英的春聯，是請書法家何景窗老師揮毫」、「不同的字體而已，小英總統的字體是現代比較常見的藝術字，誰說春聯非要寫正楷」。

