藍紅統化 郭凡：支持蔣萬安等於支持鄭麗文

國民黨主席鄭麗文(左)與台北市蔣萬安(右)。(鄭麗文臉書)

台北市議員參選人郭凡今(17)日嚴正指出，國民黨主席鄭麗文自上任以來展現的「親共急統」政治主張，已與台灣主流民意嚴重背離，也讓國民黨內明年有意競選縣市首長與議員者普遍感到不安。他強調，「支持蔣萬安，就是支持鄭麗文急統路線」，這已成為藍營內部無法迴避的政治事實。





郭凡引用國民黨前立委陳學聖的說法表示，鄭麗文上任後，國民黨立刻被貼上急統標籤，讓基層候選人倍感壓力。而民進黨立委邱議瑩也喊出「投給國民黨立委，就是支持鄭麗文路線」，顯示外界普遍已將鄭的政治傾向視為國民黨的主流方向。

他指出，中國近期積極推動促統宣傳，包括拍攝由習近平親自拍板的「沈默的榮耀」，美化共諜吳石的「統戰烈士形象」。中國全國政協主席王滬寧更指示全國統戰系統、台辦必須學習吳石精神。而鄭麗文竟於此時前往祭拜吳石，「等於以台灣地區政治人物的身分，呼應中國的促統動員」。





郭凡也批評，鄭麗文選前強調要讓台灣人「驕傲地說我是中國人」，完全符合北京「中華民族偉大復興」的促統核心語彙；選後接受外媒專訪時又稱「普丁不是獨裁者」，與中國拉攏俄羅斯的國際論述高度一致。此外，她反對台灣提高國防預算，更有利於中國未來武力犯台。





郭凡強調，台北市與上海每年舉辦的雙城論壇，本身就是中國統戰系統的重要平台，而蔣萬安身為市長，在此議題上態度曖昧、未見捍衛主權意志，令人憂心。





他最後表示：「在鄭麗文掌握國民黨領導權的當下，支持蔣萬安就等於支持鄭麗文的親共急統路線，這不是推論，而是事實。」呼籲市民看清中國促統手法，也看清國民黨的路線選擇。