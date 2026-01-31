藍綠中市長參選人 搶攻市場拜年

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」協調未果，國民黨台中市長提名至今仍陷入僵局。外界盛傳黨中央將於2月6日進行第二次協調，楊瓊瓔1月31日重申立場始終如一，表示尊重黨中央安排。不過江啟臣昨受訪時表示，黨中央尚未確定協調時間，公開喊話盡快敲定。

楊瓊瓔昨行程滿檔，一早前往沙鹿區出席德林福德盃全國書法比賽頒獎典禮，隨後到烏日菜市場發送春聯，與鄉親互動拜早年，接著再參加台中市里守望相助誓師大會及豐原糕餅手作嘉年華，一天內奔走沙鹿、烏日、潭子與豐原等4個行政區。此外，今天更安排前往豐原果菜市場、豐原菜市場、一中商圈懇託，希望爭取民眾的支持。

廣告 廣告

楊瓊瓔表示，市長盧秀燕8年來為台中打下良好建設基礎，成績有目共睹，未來台中需要的是「能延續、懂地方、願意承擔的接棒者」，她也會持續傾聽民意、做好準備。至於第二次協調，她強調一切尊重黨中央的規畫與決定。

江啟臣則前往西區向上市場發送春聯、向民眾拜早年，隨後與盧秀燕一同前往國民黨台中市黨部參與中常委投票，今天也安排至北區東興市場發放春聯。對於外傳第二次協調訂在2月6日，江啟臣表示，外界一直流傳該日期，他也感到納悶，經向中央確認後，得到回覆是「還沒有確定的時間」，目前仍在徵詢中。

江啟臣指出，他多次呼籲協調時間愈快愈好，基層目前相當焦慮，希望市長提名人選能盡早定案，讓支持者安心，也讓後續競選時程能夠及早規畫。

另，民進黨台中市長參選人、立委何欣純則前往豐原第一公有零售市場、華美黃昏市場拜年並發送春聯，同時舉辦傾聽市民心聲系列座談。針對近日豐康牧場傳出禽流感疫情，何欣純表示，市府稽查頻率、防疫作為是否到位，以及業者是否違法隱匿，都應向市民交代清楚。