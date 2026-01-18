藍綠中正萬華議員選戰 紛找立委助陣

台北市議會應選61席議員，各選區成兵家必爭之地，中正、萬華有許多擬參選人積極搶進，分別爭取國民黨、民進黨提名的前台北市政府副發言人郭音蘭和全民運動推廣協會理事長康家瑋，不約而同都邀請立委到市場拜票、發春聯，藉立委知名度壯大聲勢。

獲國民黨立委徐巧芯力挺的郭音蘭，昨早2人合體至國光市場拜票，許多民眾看到徐巧芯紛紛跑來合照，也給郭音蘭滿滿鼓勵，郭表示，徐一直是她學習的榜樣，對於民意敏銳度、國會戰鬥力都是她未來進入議會後努力目標。

郭音蘭說，自己曾任市府副發言人，深耕市政大大小小議題，也有多年立法院服務經驗，了解法案如何落實、如何爭取資源回饋地方。中正、萬華需要的是能夠無縫接軌、真正懂市政也懂國會的年輕人，盼民眾給有經驗的新人一個機會，一起讓中正、萬華更好。

康家瑋昨則邀立委林楚茵與大安、文山區議員擬參選人劉品妡前往南門市場向民眾拜早年，並發放台灣尚勇限定春聯，盼把球場應援熱情轉化為新年祝福。

林楚茵指出，南門市場是台北過年重要指標，看到兩位優秀青年擬參選人願意實實在在地站在第一線、親近基層，這份熱忱非常值得肯定。面對即將到來的挑戰與初選民調，地方需要有經驗、有熱情的青年接棒，呼籲鄉親給予在地耕耘的年輕人支持。

北市議會第5選區（中正、萬華）應選8席，現任議員有國民黨郭昭巖、吳志剛、鍾小平、應曉薇；民進黨有洪婉臻、劉耀仁及無黨籍徐立信，除吳沛憶轉戰立委留下1席空缺，應曉薇身陷京華城案可能不競選連任。

除了郭音蘭、康家瑋備戰中正、萬華，其他還包括罷免吳沛憶領銜人李孝亮、退役空軍副司令張延廷、菜園里前里長周世雄欲爭取國民黨提名；綠營有前記者馬郁雯、電台主持人張銘祐；民眾黨由前發言人吳怡萱再戰；應曉薇女兒應佳妤是否參選及參選黨籍尚未定。