藍綠台東市長人選底定 陳銘風、翁聖惠對決

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民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠（中）獲徵召參選台東市長，挑戰尋求連任的國民黨籍現任市長陳銘風。（蕭嘉蕙攝）

隨著國民黨完成鄉鎮市長及縣議員提名作業，民進黨台東縣黨部今（10）日預告，將於13日召開「台東市長候選人徵召記者會」，正式宣布徵召現任縣黨部執行長翁聖惠投入115年台東市長選舉，挑戰尋求連任的現任市長陳銘風，將上演「雌雄對決」。

翁聖惠日前以第二高票當選民進黨全國黨代表，長期參與地方黨務及公共事務，目前身兼縣黨部執行長，同時是3個孩子的母親。雖未曾投入公職選舉，但長期在地方活動及黨務運作中累積知名度。

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今年3月間，前台東市長、現任農業信用保證基金董事長賴坤成返鄉時，與曾參選台東市長的陳顯興及翁聖惠交流，並於社群平台發文指出，面對陳銘風尋求連任，民進黨應推出新人翁聖惠迎戰；身為老市長的他，不吝將參選及市政經驗傾囊相授。

地方人士分析，台東市向來是藍綠兵家必爭之地，隨著藍綠兩黨市長人選底定，陳銘風擁有現任優勢與地方組織支持，翁聖惠則主打年輕世代及女性參政形，未來雙方將提出何種市政願景，以及能否爭取中間選民認同，將成選戰關鍵。

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