藍綠各有隱憂 地方傳雙惠換位

嘉義市長黃敏惠（後者）明年將卸任，民進黨立委王美惠（前站立者）獲提名轉戰明年市長選舉，兩人在市政活動中同框。（本報資料照片）

嘉義市長黃敏惠先後執掌嘉市4屆長達17年，締造台灣自治史新紀錄，明年將卸任，但國民黨陷入未培養接班人、新世代斷層焦慮。不過，綠營也有內部隱憂，地方盛傳綠委王美惠與黃敏惠票源重疊，且與嘉義市黨部不合、內訌傳聞甚囂塵上，甚至傳出「雙惠換位」之說，讓嘉義市長選情更加詭譎難測。

嘉市以「民主聖地」自傲，政治人物強打「不分黨派」，意圖淡化黨派顏色爭取選票，黃敏惠、王美惠都以此經營地方，以親民形象深耕基層，2人常在公開場合互相喊話、共同爭取中央資源建設地方，互動熱絡有目共睹，也讓2人票源重疊的傳言不脛而走。

王美惠2次立委選舉各拿到8萬多、7萬800多票，均逾50％得票率，挾「吸票機」氣勢挑戰明年市長寶座，來勢洶洶，儘管在綠營內部沒少樹敵，仍獲黨內提名，顯見黨中央也看重她的基層實力。

但王美惠與「嘉義市黨部派」積怨深、形同陌路，黃敏惠參選第4屆市長連任時，王美惠服務處前主任被質疑為黃拉票，王美惠還在黃當選當晚親自道賀，市議員林煒軒2次遇襲也遭影射幕後黑手為王美惠陣營，雖然王美惠及團隊信誓旦旦澄清，但地方上質疑聲並未平息。

由於王美惠轉戰市長也牽動立委是否補選議題，若要補選，以黃敏惠的政績光環，是否代表藍軍參加補選，地方上議論紛紛，甚至傳出「雙惠換位」流言。

雖然藍營已在嘉市執政多年，但面對藍綠「兩大太陽」，藍營雖不乏問政多年的議員，能否成功接棒市長，仍無人有充分把握，也讓基層藍軍對於未能培養強棒接班人感到焦慮；尤其若藍白合破局後可能上演「三腳督」，藍營選將必須完全接收黃敏惠的票源，才有望守住南台灣唯一藍色執政的灘頭堡。