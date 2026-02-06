藍綠同框廟宇盛典 朱立倫自曝與陳其邁交情「勝過同黨」

國民黨前主席朱立倫（左五）、高雄市長陳其邁（右四）、國民黨立委柯志恩（左三）、民進黨立委賴瑞隆（右二）參與高雄阿蓮區土庫北極殿迎神樓開光大典合影。（紀爰攝）

國民黨前主席朱立倫（左）、高雄市長陳其邁（右）合影。（紀爰攝）

高雄市長陳其邁（前排右）、國民黨前主席朱立倫（前排中）見面熱情相擁。（柯志恩辦公室提供／紀爰高雄傳真）

國民黨前主席朱立倫6日南下高雄阿蓮區，出席土庫北極殿迎神樓開光大典，高雄市長陳其邁親自迎接，兩人難得同框、互動熱絡成全場焦點。朱立倫更笑稱，自己與陳其邁的交情「超越同黨」，引發關注；此外，有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩、民進黨立委賴瑞隆也到場致意，藍綠同場卻少見煙硝味，現場氣氛和諧。

朱立倫致詞時表示，自己跟陳其邁是老朋友了，過去在立法院也都互相合作，心裡都是為了百姓著想，朱笑稱，自己跟陳其邁的交情，比綠營跟陳其邁還要好，而他跟陳其邁的感情，也比與藍營立委還要深。兩人難得同框，互動也成焦點。

活動開場前，藍綠代表陸續到期，賴瑞隆逐一向陳其邁、朱立倫、柯志恩等貴賓握手打招呼致意，藍綠皆展現跨黨派互動，現場氣氛和諧，也讓這場地方宗教盛典更顯份量。

