藍綠對決成形！ 賴瑞隆迎戰柯志恩：我對市政最熟

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，今（13）日民調結果出爐，由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨參選人柯志恩。面對藍綠對決成形，賴瑞隆直言，自己最大的優勢就在於「對高雄市政的嫻熟」，不論是過去的行政歷練或立委期間的政績，都是與對手最大的不同。

賴瑞隆指出，自己過去10年曾在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉。

而他轉任立委後，也連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費，「我一直都跟高雄在一起，不只是參與其中，而且有成績、有政績，和市民同步前進。」

賴瑞隆強調，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，和市民一起努力，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」，也有信心守住高雄的發展與未來。

針對如何爭取中間選民，賴瑞隆表示，市長選舉必須爭取最多市民支持，接下來除了持續端出過去的施政成績，也會提出更多政策願景，讓市民清楚看到他早已投入高雄城市治理。

賴瑞隆也細數他從陳菊市長時期擔任新聞局長、參與世運等重大活動，到近10年與陳其邁市長全力招商、推動建設，這些都是他最重要的養分。他強調，市政團隊都是並肩作戰多年的老戰友，可立即接軌，延續高雄的「黃金10年」，讓城市持續在國際上發光發熱。

對此，柯志恩則直言，對於賴瑞隆勝出在她預料之中，面對資源不對等的選戰，她會「以小搏大」迎戰，但還好有人民作為最大靠山，未來她將讓選戰回歸政策與願景本質，爭取市民認同。贏得大選。

