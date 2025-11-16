藍綠戰新北！ 蘇巧慧、劉和然同框互動 傳李四川團隊成形
新北板橋舉辦的中醫師活動，讓民進黨新北市長提名人蘇巧慧與新北市副市長劉和然兩個人碰頭，互動僅止於握手，但是接下來藍白還需整合才有機會勝選，民眾黨主席黃國昌就說下周雙方會正式會面，而且全程公開。
被民進黨提名參戰新北市長的立委蘇巧慧，來到板橋大活動一一握手，莊人祥看到她就像老朋友，反觀敵營的副市長劉和然，這握手就像蜻蜓點水，連眼神交集可能都不到一秒，但兩位都是這麼解釋。
新北市長民進黨提名人蘇巧慧：「我覺得大家都互相，非常的尊重，而且是友善。」
新北市副市長劉和然：「在很多場合的互動，都非常的自然。」
參選新北的起手勢，劉和然釋出了類似宣傳照，也暗示了新北許光漢的稱號，但來勢洶洶的是台北市副市長李四川，現在傳出選戰團隊已經成形，也延攬了資深媒體入隊，就等東風一吹參戰新北。
新北市副市長劉和然：「不算什麼壓力啦，我在這邊已經服務第38年，大家一起努力，讓新北市可以越來越好。」
劉和然不斷強調自己的公務員經歷，想和李四川一較高下，只是李四川在台北政績可以說是利多，17號當周就要與新壽解約，同時也要和輝達不動產副總裁見面，好成績有目共睹，但同時身為在野黨，同時也有意參選新北的民眾黨主席黃國昌動作也不少，週末更是直搗基隆和謝國樑市政交談，更為對方抱不平。
民眾黨主席黃國昌：「去年傾全黨之力，對謝國樑市長發動的抹黑，造謠甚至司法上面的追殺，民進黨什麼時候要出來道歉。」
只是如果藍綠白都有推出人選，對在野很不利，所以國民黨組發會主委 李哲華就說，已經開始處理 2026縣市長提名，會聽起地方黨部意見，更會和民眾黨討論布局，不會拖到明年三月才決定，而現在 藍白雙方已經敲定要見面。
民眾黨主席黃國昌：「下個禮拜就會正式舉行，如果要進一步談，選舉上面的合作，那需要有相當的耐心誠意。」
藍白的見面，著手2026，放眼2028，只是全程公開的會面，能否真正討論到深層的選舉層面，就怕只是光說不練。
