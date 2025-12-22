藍綠提案加碼老農津貼 陳駿季：調幅過高恐排擠預算

農業部長陳駿季表示，「我想調整都牽涉及經費，那我想委員的版本我們都尊重。但是相對的，額度如果太高的時候，那一定會影響到整個的經費安排。那這個部分，我想後面還會跟委員做一些討論。」

陳駿季強調，津貼的調整直接連動到政府的財政，後續會在經委會和委員進行實質討論；也強調農業部已經擬定官方版本，已經送交行政院，內容針對發放的額度以及排富條款都有調整。