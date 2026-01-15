藍綠海線拚場！ 楊瓊瓔獻唱表真心 何欣純會勘談未來

台中市 / 綜合報導

下屆台中市長選戰升溫，國民黨爭取提名的立委楊瓊瓔，積極跑基層，前一天在大慶夜市唱追追追，今(15)日又到海線唱愛你一萬年，用好歌喉表達愛市民的真心，爭取市民支持，同黨江啟臣則是接連到烏日.大里等區菜市場發春聯爭取曝光度。藍營參選人趁黨內協調前夕積極爭取民眾支持，而民進黨提名的立委何欣純，也選在台中海線連辦兩場會勘，爭取曝光度。

國民黨爭取下屆台中市長提名的，立委楊瓊瓔，昨(14)日晚上在大慶夜市拜票，獻唱一曲追追追展現親和力，15日到台中海線掃街，改唱愛你一萬年，立委(國)楊瓊瓔：「我願為你祝福，我愛你，我愛我的市民，耶。」用好歌喉，表達愛市民的真心，楊瓊瓔15日一早來到大甲市場掃街拜票，和攤商熱情互動爭取市民支持。

立委(國)楊瓊瓔：「初選反而是讓我們的市民，提早的一個檢驗，看什麼人才是你心目中最支持，最肯定最信賴，一定會贏的候選人。」

針對提名，楊瓊瓔說一定遵照黨的規劃，會準時參加會議，除了楊瓊瓔積極跑地方，同黨立法院副院長江啟臣，也走出自己的山城選區，14日到接連到烏日.大里市場掃街。

藍營楊瓊瓔江啟臣，趁協調前夕勤跑基層，而民進黨台中市長參選人何欣純，15日也在海線舉辦會勘活動，立委(民)何欣純：「問題是，我們海線的發展，一天都不能等。」何欣純15日上午在台中港區，連跑兩場會勘活動，和民代合體爭取曝光度。

立委(民)何欣純：「政黨他們怎麼提名(不予評論)，民進黨已經定於一尊，就是徵召提名我作為市長候選人，我就是要積極走訪基層，贏得市民信任。」台中下屆市長選舉，藍綠候選人，都走出自己選區，在台中海線拚場，爭取市民支持。

