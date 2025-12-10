藍綠爭基隆市長 謝國樑對決童子瑋

明年基隆市長選舉，市長謝國樑（左圖）與議長童子瑋（右圖中）競爭態勢明顯。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

「一一五年九合一選舉」還有一年多，縣市長之爭進入備戰狀態，現任市長謝國樑在挺過罷免後宣布競選連任，國民黨將基隆列為提名單純，爭取連任縣市；民進黨部分，基隆市議會議長童子瑋表現積極，對重大民生議題主動關切，曝光率高，明年底兩長爭市長寶座態勢明顯。

國民黨在基隆，市長謝國樑、立委林沛祥強強聯手，中央與地方展現合作力度；備戰二０二六的縣市長選舉，國民黨二十二縣市選情初步盤點，基隆市列為提名單純，將爭取連任縣市，謝國樑提名競選連任幾已篤定。

民進黨基隆市長提名人選未公布，但是，議長童子瑋祖父執輩人脈廣闊，上任後三年苦心經營基層，大小民生議題、市政重大建設，都可看見他的聲量與關切，被看好是最佳人選。

媒體詢問，童子瑋表示，持續關切民生用水汙染及通勤議題，明年九合一選舉，未來黨中央中執會或選對會，不管徵召提名人選是誰，都希望是一個真正關心市民生活的候選人，一切靜待中央討論結果。

他說，前次選對會在十二月三日召開，依照黨中央期程兩周召開一次，下次應在十七日左右，相信黨中央和地方一定會討論出一個共識，能真正了解在地的候選人，但他笑著說，「還沒徵詢我」。他說，等選對會的結果明朗後十二月底中執會公告，再來討論，有記者詢問他是否已經準備好了？童子瑋回答，每一天都在議長、民意代表的工作上非常努力，隨時都在做最好的準備。

藍白合在傳統基隆市選戰是否能夠發酵？童子瑋認為，真正了解基隆的人，其實都知道

基隆是重人情味的地方，鄉親不管住在哪一區，互相的連結都很深，無論是宮廟系統或是餐廳都能碰見，政黨色彩畢竟不像在首都生活圈那麼明顯，反倒是關心在地事務比較重要。

童子瑋的祖父是基隆宗教信仰重鎮慶安宮媽祖廟的主委，現任總統府資政、基隆市信賴台灣之友會理事長，現任總統賴清德的舅舅在基隆很具影響力；童子瑋的父親是童永的次子，他說，本身非政治人物，但身為家屬永遠是兒子的後盾，到底會不會出來選？還要看黨中央決策，他說，出來選係為國家，為人民利益，只要國家需要就會跳下去選，家人永遠站在支持一方。