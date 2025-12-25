藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天

▲昨（24）日傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，17縣市發布國家級警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

[NOWnews今日新聞] 台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有很大的變動。

高輔進在臉書發文表示，平安夜，台東卑南6.1地震並4連震，主角可能會換人，從卦象研判，農曆年前要提高警覺，還有「動」的可能機率會發生，12月30日至明（2026）年1月2日、1月11日至14日，以及1月26日至29日，這3個時段要多加觀察。

國民黨昨日正好通過第一波2026縣市長提名，高輔進表示，「台東、屏東恐會換政黨當，台南、高雄恐只留一人的可能，甚至，都留不住」，建議藍營政見務必要扎實也要實用，更接地氣才有機會翻轉。至於被民眾黨徵召參選嘉義市長的立委張啟楷，要具有更勝於他黨數倍的力量，才有機會代表出線。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



