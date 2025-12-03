藍綠現任聲量高 新人搶位戰

國民黨新竹市香山區議員陳慶齡（中）是黨團總召，更多次代表藍營與市府聯合開記者會，頗具聲量。（本報資料照片）

新竹市第5選區（香山區）應選6席，選民政黨色彩雖不明顯，但新人想搶攻席次也非易事。平地原住民議員方面，林慈愛要爭取連任，且下屆將增1席山地原住民議員，各黨派無不磨刀霍霍，目前傳出前樹下里長吳國亮妻子楊家玲將挑戰，聲勢看好，其餘競爭者則尚未浮現。

國民黨香山區市議員陳慶齡是黨團總召，協調黨內事務不遺餘力，更多次代表藍營與市府聯合開記者會，頗具聲量。綠營「香山大耳朵」林盈徹上屆意外落馬，本屆回鍋參選就拿下8432票的高票數，問政口才犀利的他，質詢時常帶小道具，令人印象深刻。

時力「香山女兒」廖子齊學歷高、形象清新，加上問政認真到位，本屆即使有婦女保障名額，但她仍早起勤站路口、跑行程，最終拿下5000多票，實力不在話下。

民眾黨香山區已提名葉國文，他本屆披民眾黨戰袍出馬拿下3518票，遺憾成了落選頭，但在無黨籍吳國寶、陳啟源及締造11連霸紀錄的前議長鄭成光都有意爭取連任的情況下，白營要拿下這席，必須更加努力。

新竹市平地原住民議員應選1席，現任無黨籍、新聯線政團的林慈愛本屆同額競選，仍持續勤跑家戶服務，問政表現出色的她，這次爭取4連霸，氣勢看好。新竹市下屆將增加1席山地原住民議員，前樹下里長吳國亮妻子楊家玲，同時也是新竹市原住民族泰雅聯合文化促進會理事長，今年11月在原住民族慶團圓活動上與立委高金素梅、林慈愛同框，聲勢看好。藍營早在去年就開始布局，綠營則交由黨中央物色人選，現階段競爭者尚未浮現。